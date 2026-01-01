Little Green Light

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor
Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Information not available Information not available
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking
Information not available
Pre-filled donation forms
Information not available Information not available

Pricing
0.5% platform cut plus card fees
$45/month plus card fees per gift
Processing fees
2.9% + 1.5% for international cards; ACH 0.8% capped at $10 USD; PADs 1% capped at $5 CAD; SEPA 0.5% capped at €0.50; currency conversion 1%; UK and Canada have slightly different rates
2.2% + $0.30 per transaction for online donations (paid to payment processor Stripe or PayPal, no fee to LGL)
Platform fees
0.75% platform fee for Stripe integration; HubSpot Payments 0.5% platform fee capped at $10 for ACH, £4 for BACS, €5 for SEPA; platform fees waived for the first 60 days after sign-up
$0 No platform fees; all features and unlimited users included in the monthly subscription price
Monthly fees
$20/month Tiered pricing across Marketing, Sales, Service, Content, and Commerce Hubs with nonprofit discounts on Professional and Enterprise tiers
$45/month Tiered pricing based on record count with discounts for annual billing and prepaid plans
Value for money
4.3
4.9

Features
4.3/5 Powerful but complex. Needs setup time and training for nonprofits.
4.9/5 Built for donors. Intuitive nonprofit CRM with minimal learning curve.
Donations
Basic donation tracking in CRM, but no built-in donation forms or payment processing for online giving
Little Green Light focuses on donor management and tracking but doesn't process donations directly. You'll need to integrate with separate payment processors.
Ticketing
No event ticketing system - requires integration with external platforms for selling event tickets
Little Green Light doesn't include event ticketing features. You'd need separate ticketing software and manual data entry to sync attendee information with donor records.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising support - mainly contact management without campaign creation tools
Little Green Light doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns. You'd need separate fundraising software and manual data entry to track supporter activities.
Auctions
HubSpot doesn't offer auction tools - you'd need separate software to run charity auctions and manage bidding
Little Green Light doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your donor database.
Raffles
No raffle or lottery management features - you'd need additional software to run fundraising raffles
Little Green Light doesn't offer raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to track participants in your donor system.
Online store
No nonprofit store features - you'd need third-party tools to sell merchandise or branded items
Little Green Light doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate online store software and manual processes to sync sales data with donor records.
Memberships
HubSpot offers basic contact segmentation but lacks nonprofit-specific membership tools like renewal tracking or member-only content access.
Little Green Light offers basic membership tracking through custom fields and tags, but lacks automated renewal reminders and integrated payment processing for membership fees.
Donor Management/CRM
Robust CRM with contact management, deal tracking, and custom properties. However, it's built for sales teams, not nonprofit donor relationships.
Little Green Light excels at donor management with robust contact profiles, gift tracking, pledge management, and detailed reporting specifically designed for nonprofit fundraising needs.
Emails & Newsletter
Strong email marketing with automation workflows, A/B testing, and detailed analytics. Good segmentation for targeted donor communications.
Little Green Light includes basic email tools for donor communications, but lacks advanced segmentation, automation workflows, and professional email templates that dedicated email platforms offer.
Payment Processing
HubSpot integrates with third-party payment processors but charges transaction fees. No built-in donation forms or recurring giving options.
HubSpot integrates with third-party payment processors but charges transaction fees. No built-in donation forms or recurring giving options.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - donor tracking only
Credit Card Payments
Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing automation, not payment processing
Not supported - Little Green Light is a donor database system without built-in payment processing capabilities
Apple Pay & Google Pay
Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing automation, not payment processing
Not supported - Little Green Light doesn't offer payment processing features for digital wallet payments
ACH / Bank Transfers
Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing automation, not payment processing
Not supported - Little Green Light focuses on donor management and tracking, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing automation, not payment processing
Not supported - Little Green Light specializes in donor relationship management, not in-person payment collection

Customer Support
4.3/5
4.9/5
Unlimited Support HubSpot offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Little Green Light offers limited support based on plan tier
Phone Support / Office Hours HubSpot provides phone support during standard business hours for paid plans
Little Green Light provides phone support during standard business hours
Webinars HubSpot offers regular training webinars and educational sessions for users
Little Green Light offers monthly training webinars and educational sessions for users
Help Center
HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center
Little Green Light has a comprehensive help center with articles and guides
Email
HubSpot provides live chat support during business hours Little Green Light provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan tier — built for businesses, not nonprofits specifically Nonprofit-focused support with phone and chat during business hours, limited by plan level