HubSpot and Keela both offer donor management tools, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor tracking, email marketing, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Hub Spot VS Keela
💰
HubSpot charges card fees plus 0.5% platform cuts, while Keela adds monthly fees on top of transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
HubSpot and Keela require separate auction software, raffle tools, and ticketing platforms. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one simple platform.
🚀
HubSpot and Keela need payment processor setup, third-party integrations, and technical configuration. Zeffy works immediately with built-in payment processing and donor management.
HubSpot charges monthly fees plus transaction costs, while Zeffy is completely free. HubSpot is built for sales teams, not nonprofits, so you'll spend time adapting business tools instead of using purpose-built fundraising features.
Keela charges monthly fees plus transaction fees on every donation. Zeffy gives you the same donor management tools with zero fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform instead.
Yes. While HubSpot and Keela require separate tools for events, auctions, and online stores, Zeffy includes everything in one free platform. Manage donors, process donations, sell tickets, and run campaigns without juggling multiple subscriptions.
HubSpot and Keela both charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy is completely free with no monthly subscriptions or transaction fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. HubSpot lacks donation processing and auction tools, while Keela missing ticketing and peer-to-peer features. Zeffy includes donor management, event ticketing, auctions, and online stores in one free platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
