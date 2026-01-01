HubSpot and eTapestry help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Hub Spot VS E Tapestry
HubSpot charges 0.5% platform fees plus card processing costs. eTapestry takes 2.9% + $0.30 per donation plus $600+ annually. Zeffy charges zero fees.
HubSpot lacks donation forms and auction tools. eTapestry missing raffles and ticketing. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform.
HubSpot serves sales teams, not nonprofits. eTapestry offers limited nonprofit guidance. Zeffy provides dedicated nonprofit expertise and resources.
HubSpot charges monthly fees plus transaction costs and wasn't built for nonprofits. Zeffy offers complete donor management at zero cost, with tools designed specifically for your fundraising needs.
eTapestry charges $59+ monthly plus 2.9% transaction fees, costing thousands yearly. Zeffy provides the same donor tracking and fundraising tools completely free, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes, plus more. Zeffy includes donation processing, donor tracking, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform. Unlike competitors, you keep 100% of donations with no hidden fees.
HubSpot and eTapestry charge monthly subscriptions plus transaction fees, costing thousands yearly. Zeffy provides complete donor management, donation processing, and fundraising tools at zero cost to your organization.
Absolutely. Zeffy combines donor tracking, online donations, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one free platform. You get everything these paid tools offer without the hefty price tag.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
