EveryAction and HubSpot help you track donors and run campaigns, but both charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, fundraising tools, and event ticketing with zero fees — so you can focus your budget on your mission, not software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Every Action VS Hub Spot
💸
EveryAction starts at $109/month plus card fees, while HubSpot takes card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so you keep 100% of donations.
🔗
EveryAction and HubSpot need third-party tools for auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Zeffy includes everything in one platform.
🎯
EveryAction and HubSpot focus on corporate CRM needs, not nonprofit fundraising. Zeffy is purpose-built for donor stewardship and mission-driven work.
EveryAction charges $109/month plus card fees, which quickly adds up for small nonprofits. Zeffy gives you the same donor tracking, automated receipts, and communication tools at zero cost, so your budget stays focused on your mission.
HubSpot requires third-party payment processors and charges fees plus a 0.5% platform cut. Zeffy includes built-in donation processing, donor management, and automated receipts all in one place with no monthly fees or transaction costs.
EveryAction costs $109/month plus card fees, while Zeffy is completely free. You get the same donor tracking and communication tools without monthly subscriptions eating into your mission funds.
HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut on every donation. Zeffy processes all donations at zero cost, so 100% of what donors give goes directly to your cause.
Yes, plus more. Zeffy offers donor tracking, automated receipts, and communication tools like both platforms, but adds auction, raffle, and ticketing features they don't include.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
