DonorSearch and HubSpot help you research prospects and manage donor relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donor Search VS Hub Spot
DonorSearch charges custom pricing plus card fees, HubSpot takes card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
DonorSearch only does prospect research, HubSpot lacks donation processing. Zeffy includes donations, events, raffles, and donor management in one platform.
DonorSearch and HubSpot offer limited support based on your plan. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of donation volume.
DonorSearch helps you find potential donors but can't actually collect donations or manage relationships. Zeffy handles the complete donor journey with zero fees, so you research, engage, and receive gifts all in one place while keeping 100% of donations.
HubSpot charges platform fees on top of card processing costs and requires expensive add-ons for payment processing. Zeffy includes everything you need with zero platform fees, saving your nonprofit thousands in fees while simplifying donor management.
DonorSearch helps you research potential donors but can't actually manage your relationships or process gifts. Zeffy gives you complete donor management with zero fees on donations, so you keep 100% of every gift while building lasting supporter relationships.
HubSpot requires expensive integrations for payment processing and charges platform fees on top of card fees. Zeffy handles everything in one place with zero platform fees, saving you thousands while simplifying your donor management workflow.
Yes. While DonorSearch only does research and HubSpot needs costly add-ons, Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform. You'll save money and time by managing everything in one place with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
