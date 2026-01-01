HubSpot

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
Export Donor Data Anytime Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms

Pricing
$99/month
$99/month plus card fees per gift
0.5%
Card fees plus platform cut
Processing fees
2.89%
Credit Cards: or 3.39% + $0.35 per transaction; E-checks: 0.75% + $0.30 per transaction
2.9%
HubSpot Payments Processing Fees (United States): Credit/Debit Card: + 1.5% for international cards. ACH: 0.8% (capped at $10 USD). PADs (Canada): 1% (capped at $5 CAD). SEPA: 0.5% (capped at €0.50). Currency conversion: 1%. UK and Canada have slightly different rates (UK Card: 1.7% + 0.8% EEA/1.55% non-EEA; Canada Card: 2.9% + 0.8% international).
Platform fees
$0
No fee
0.75%
Commerce Hub Platform Fees: Stripe integration: platform fee. HubSpot Payments: 0.5% platform fee (capped at $10 for ACH, £4 for BACS, €5 for SEPA). Platform fees are waived for the first 60 days after sign-up.
Monthly fees
$89/month
Starting at $89/month for Lite plan; No monthly fee for payment processing
$20/month
Pricing varies by plan.
Value for money
4.5
4.3

Features
4.5/5
Nonprofit-built donor database. Strong giving history tracking and reporting, but requires setup time.
4.3/5
Powerful CRM for donor relationships. Needs payment and ticketing add-ons; steeper learning curve.
Donations
DonorPerfect handles online donations with basic payment processing and donor data tracking for your CRM database.
Basic donation tracking through custom properties and deals, but no built-in donation forms or payment processing for nonprofits.
Ticketing
No event ticketing features - you'll need separate software to sell tickets and manage event registration.
No event ticketing system. You'd need separate ticketing software and manual data entry to track attendee information.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising with basic campaign setup but lacks modern social sharing and mobile optimization.
No peer-to-peer fundraising tools. You could track campaigns manually, but there's no built-in supporter recruitment features.
Auctions
No auction management capabilities - you'll need additional software to run silent or live auction events.
HubSpot doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and payments.
Raffles
No raffle management tools - requires third-party integration or manual tracking outside the platform.
No raffle or lottery functionality. You'd need external tools and manual processes to manage ticket sales and winner selection.
Online store
No built-in online store functionality - cannot sell merchandise or products directly through the system.
No native e-commerce functionality. You'd need to integrate with third-party platforms and manually sync donor data.
Memberships
DonorPerfect offers basic membership tracking through custom fields and donor records, but lacks dedicated membership management features like automated renewals or member portals.
HubSpot lacks built-in membership management tools. You'd need third-party integrations or custom workflows to track member renewals and benefits.
Donor Management/CRM
Strong donor database with detailed giving history, custom fields, and relationship tracking. Offers robust reporting and analytics for donor insights and campaign performance.
HubSpot excels at contact management and relationship tracking with detailed donor profiles, interaction history, and engagement scoring.
Emails & Newsletter
Includes email marketing tools with donor segmentation and basic templates. Limited automation compared to dedicated email platforms, but integrates with donor data.
HubSpot offers robust email marketing with automation, segmentation, and detailed analytics. Strong for donor communication campaigns.
Payment Processing
Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Supports recurring gifts and pledge management with basic reporting capabilities.
Processes donations through integrated payment gateways with standard transaction fees. Supports recurring gifts and pledge management with basic reporting capabilities.

Payment methods
Requires third-party setup for credit cards only
No payment processing - CRM platform only
Credit Card Payments
Limited - Requires third-party payment processor integration for credit card transactions
Not supported - HubSpot is a CRM platform that doesn't handle payment processing directly
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No native mobile wallet payment options available
Not supported - HubSpot doesn't offer payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers
Not supported - DonorPerfect focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing automation, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - DonorPerfect is a donor management system without built-in payment processing
Not supported - HubSpot is a donor management system without payment processing features

Customer Support
4.5/5
4.3/5 Unlimited Support
DonorPerfect offers tiered support based on subscription level
HubSpot offers tiered support based on subscription level, not unlimited
Phone Support / Office Hours DonorPerfect provides phone support during standard business hours
HubSpot provides phone support during standard business hours for paid plans
Webinars DonorPerfect offers regular training webinars and educational sessions
HubSpot offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
DonorPerfect maintains a comprehensive help center with articles and guides
HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center
Email
DonorPerfect provides live chat support during business hours HubSpot provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan level — phone and priority help for higher-tier subscribers only Support built for businesses, not nonprofits — phone help limited to paid plans with tiered access