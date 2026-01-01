DonorPerfect and HubSpot both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly drain your fundraising budget. Zeffy gives you donor tracking, email campaigns, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorperfect VS Hub Spot
💰
DonorPerfect charges $99/month plus card fees, HubSpot takes 0.5% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
DonorPerfect lacks auctions and raffles, HubSpot has no payment processing. Zeffy includes everything you need for successful fundraising campaigns.
🎧
DonorPerfect and HubSpot offer business-hours support for general users. Zeffy provides unlimited nonprofit-focused help whenever you need it.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while DonorPerfect charges $99/month plus card fees. You get complete CRM features, automated receipts, and detailed donor insights without monthly subscriptions eating into your budget.
Unlike HubSpot's general CRM that requires costly integrations, Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees. You get donation forms, payment processing, and donor tracking in one platform instead of paying card fees plus 0.5% platform cuts.
Yes. Zeffy provides donor database management, recurring gift tracking, automated thank-you emails, and detailed reporting completely free. Donors can leave voluntary contributions to support the platform, keeping 100% of your donations in your hands.
Zeffy combines donor management with payment processing at zero cost, while DonorPerfect charges $99/month plus card fees. You get complete donor tracking, automated receipts, and fundraising tools without monthly subscriptions draining your budget.
HubSpot requires expensive integrations and doesn't process payments, while Zeffy handles everything nonprofits need in one free platform. You avoid card fees plus 0.5% platform cuts and get donation forms, donor tracking, and payment processing built specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
