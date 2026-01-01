Donorfy and HubSpot help you track donors and manage campaigns, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorfy VS Hub Spot
Donorfy and HubSpot charge monthly fees that grow with your donor database. Zeffy is completely free, so you can focus your budget on your mission.
Donorfy and HubSpot require separate tools for donations, events, and raffles. Zeffy handles everything from donor management to fundraising campaigns.
Donorfy and HubSpot limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited help to every nonprofit, whether you're raising $500 or $50,000.
Zeffy gives you complete donor management with zero fees. While Donorfy charges monthly subscription costs plus separate payment processing fees, Zeffy handles everything from donation processing to donor tracking at no cost to your organization.
Unlike HubSpot, which requires third-party integrations for donations and charges card fees plus platform cuts, Zeffy provides built-in donation processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising all in one free platform.
Yes. While Donorfy and HubSpot need separate software for auctions, ticketing, and online stores, Zeffy includes all fundraising tools in one platform. You get donation forms, event management, raffles, and donor tracking without paying multiple vendors.
Zeffy eliminates all fees while providing complete donor management. Unlike Donorfy's monthly subscription costs that scale with your database size, Zeffy offers donor tracking, gift processing, and campaign management at zero cost to your organization.
HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut and requires third-party integrations for donations. Zeffy provides built-in donation processing, donor management, and fundraising tools in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
