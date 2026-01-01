DonorDock and HubSpot both offer donor management tools, but their monthly fees can quickly add up for small nonprofits. Zeffy gives you donor tracking, automated follow-ups, and donation forms with zero fees — so you can focus on building relationships instead of managing subscription costs.
Donordock VS Hub Spot
DonorDock charges $98/month plus card fees, and HubSpot adds 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so your donor stewardship budget stays with your mission.
DonorDock and HubSpot require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
DonorDock and HubSpot serve businesses first. Zeffy was designed specifically for small nonprofits who need professional tools without corporate complexity.
Zeffy gives you everything you need in one place without the fees. While DonorDock costs $98/month plus card fees and HubSpot charges card fees plus a 0.5% platform cut, Zeffy offers donation processing, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising with zero platform fees.
Yes. DonorDock only tracks donors but can't process payments or sell tickets. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. You get complete fundraising tools, not just donor tracking.
HubSpot is built for businesses, not nonprofits. It lacks donation processing, event ticketing, and fundraising tools. Zeffy is purpose-built for nonprofits with donation forms, event management, and peer-to-peer campaigns that work together seamlessly.
DonorDock charges $98/month plus card fees, while HubSpot takes card fees plus a 0.5% platform cut. Zeffy gives you donor management, donation processing, and fundraising tools with zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Traditional donor management systems like DonorDock and HubSpot only track supporters but can't process donations or run campaigns. Zeffy combines donor management with payment processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one platform without monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
