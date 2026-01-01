ClearView CRM and HubSpot help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising budget. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Clear View CRM VS Hub Spot
ClearView CRM costs $500/month plus user fees, while HubSpot takes card fees plus 0.5% of donations. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
ClearView CRM and HubSpot require separate auction, raffle, and ticketing software. Zeffy includes all fundraising tools in one free platform.
ClearView CRM and HubSpot need third-party payment integrations with extra fees. Zeffy processes all payments directly with no transaction costs.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one place without the hefty monthly costs.
Unlike HubSpot, which lacks donation processing and charges card fees plus a 0.5% platform cut, Zeffy provides built-in donation forms, payment processing, and donor management with zero fees. No need for complex integrations or extra costs.
Yes. Zeffy includes auction tools, raffle management, event ticketing, and online stores that neither ClearView CRM nor HubSpot offer. Plus, you get all these features without monthly subscription fees or platform cuts eating into your donations.
Zeffy is the only platform that combines donor management, payment processing, and fundraising tools with zero fees. While others charge monthly subscriptions plus transaction fees, we let donors leave voluntary contributions to support our platform.
Nonprofits save thousands yearly by avoiding monthly fees and platform cuts. Plus, they get auction tools, raffle management, and event ticketing that ClearView CRM and HubSpot don't offer, all in one integrated platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
