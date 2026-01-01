Breeze ChMS and HubSpot help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your church.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Hub Spot
💰
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while HubSpot charges card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧰
Breeze ChMS lacks auction and raffle tools, while HubSpot requires separate software for donations, events, and fundraising. Zeffy includes everything you need without extra integrations.
🤝
Breeze ChMS offers limited business hours support, while HubSpot provides tiered support based on your plan level. Zeffy gives unlimited support to every organization at no cost.
Zeffy offers 100% free donor management with built-in payment processing, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees. You get comprehensive CRM features, automated receipts, and detailed reporting without monthly subscriptions or hidden costs.
Unlike HubSpot, which lacks donation processing and charges platform fees, Zeffy provides complete fundraising tools at zero cost. Create donation forms, track supporters, and process payments all in one place without needing multiple integrations.
Yes. Zeffy combines donor management, payment processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one free platform. Both competitors require expensive add-ons and third-party tools to match what Zeffy offers at no cost.
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while HubSpot adds a 0.5% platform cut on top of card fees. Zeffy gives you complete donor management, automated receipts, and detailed reporting at zero cost. Donors can leave voluntary contributions to support the platform.
Yes. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising tools in one platform. Unlike Breeze ChMS or HubSpot, which require expensive third-party integrations for payments, Zeffy handles everything from donation forms to thank-you emails without monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
