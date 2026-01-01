Bonterra VS Hub Spot

Bonterra and HubSpot offer donor management tools, but both charge fees that reduce your fundraising impact.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

HubSpot
logo-dark-Bonterra
Bonterra
Bonterra VS Hub Spot

Bonterra VS Hub Spot: What nonprofits should know before choosing.

Frais
Caractéristiques
Modes de paiement
Soutien à la clientèle
Bonterra
HubSpot
HubSpot
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Donor Management CRM Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Easy Donor Database</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation History & Notes per Donor</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Tags / Segments</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Export Donor Data Anytime</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Offline Donations Tracking</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Pre-filled donation forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">&nbsp;$200+/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">$200+/month plus 3% card fees</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">0.5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">Card fees plus 0.5% platform cut</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% +&nbsp;$0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Per transaction for Bonterra Payments - Stripe; higher rate for auctions and separate charity and non-charity PayPal rates.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.9% + 1.5%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">HubSpot Payments rates for US credit/debit cards; lower capped percentages apply for ACH/PADs/SEPA, with currency conversion and regional card fees.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Flat fee per transaction on Network for Good branded fundraising pages; 5% fee on NFG Give site donations.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">0.75%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Stripe integration Commerce Hub platform fee; HubSpot Payments charges 0.5% with currency caps, and all platform fees are waived for the first 60 days.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">N/A</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Contact for pricing – no public pricing available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">&nbsp;$20/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Starting at $20/month for Marketing Hub Starter; pricing varies by tier and product.</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.4</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">4.3</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.4/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Comprehensive donor tools built for nonprofits, but requires technical setup and staff training.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">4.3/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Powerful CRM with great email marketing, but needs multiple integrations for fundraising features.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donations</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Comprehensive donor management with CRM integration, but charges processing fees and requires staff training for full utilization</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot lacks built-in donation processing. You'd need to integrate third-party payment processors and manually track donor data across systems.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Event ticketing available but focuses more on donor tracking than seamless ticket sales experience for supporters</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing platforms and manual processes to sync attendee data.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Robust peer-to-peer fundraising tools with social sharing features, but comes with complex setup and ongoing management requirements</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need third-party platforms and manual processes to track supporter campaigns.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Bonterra offers auction management through their fundraising suite, but requires technical setup and additional fees for payment processing</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders through their CRM.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Limited raffle functionality that requires workarounds through their event management system, not a dedicated raffle solution</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual entry to track participants in their system.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic e-commerce functionality available through integrations, though not purpose-built for nonprofit merchandise sales</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate online store software and complex integrations to connect sales data.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Bonterra offers membership management through their donor platform, but it requires technical setup and often needs integration with other tools for full functionality.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">HubSpot doesn't offer built-in membership management tools. You'd need third-party integrations or custom workflows to track member levels, renewals, and benefits.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Strong donor database and relationship management features with detailed donor profiles, giving history, and segmentation tools designed specifically for nonprofits.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Robust contact management with custom properties, deal tracking, and donor journey mapping. Strong reporting but can be complex for small teams.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Includes email marketing capabilities within their donor management suite, though it's primarily focused on donor communications rather than broader newsletter functionality.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Strong email marketing with automation, A/B testing, and detailed analytics. Good segmentation tools help target different donor groups effectively.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, making it expensive for smaller nonprofits.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Processes donations and payments but charges transaction fees on top of monthly subscription costs, making it expensive for smaller nonprofits.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">No payment processing - requires third-party tools</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">No payment processing - requires third-party tools</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - HubSpot is a CRM platform, not a payment processor</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - HubSpot doesn't offer payment processing capabilities</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing, not payment processing</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - Bonterra focuses on donor management and CRM, not payment processing</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - HubSpot is designed for donor management, not payment collection</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Customer Support</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.4/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">4.3/5</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unlimited Support</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Bonterra offers tiered support based on plan level, not unlimited</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">HubSpot limits support based on plan tier - higher plans get priority support</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Bonterra provides phone support during standard business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">HubSpot offers phone support during standard business hours for paid plans</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Webinars</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Bonterra offers regular training webinars and educational sessions</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">HubSpot offers regular training webinars and educational sessions for users</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Help Center</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Bonterra maintains a comprehensive help center with articles and guides</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Email</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Bonterra provides live chat support during business hours</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">HubSpot provides live chat support during business hours</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img><p class="table_text">Nonprofit-focused support with live chat, phone, and webinars — access level depends on your plan tier</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Business-focused support with plan-gated access — priority help reserved for higher-tier subscribers</p></div></div></div></div></div></div>

Zeffy est 100% gratuit, toujours.

Comment Zeffy peut être gratuit ?

Pourquoi Zeffy plutôt que HubSpot ?

Why Zeffy over Bonterra and HubSpot?

Why choose Zeffy over Bonterra and HubSpot if you're a nonprofit

💯

Keep 100% of donations while Bonterra and HubSpot take their cut

Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees, while HubSpot adds 0.5% platform cuts on top of card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.

🧩

Get all fundraising tools in one place, not scattered across platforms

Bonterra and HubSpot require multiple integrations and workarounds for basic fundraising. Zeffy includes donations, raffles, auctions, and events in one simple platform.

🚀

Start fundraising today without setup fees or training requirements

Bonterra and HubSpot demand technical setup and staff training before you can start. Zeffy works immediately with templates that get you fundraising in minutes.

Questions que se posent les organisations à but non lucratif lorsqu'elles choisissent entre Zeffy et HubSpot

Questions fréquentes

Why choose Zeffy over Bonterra for donor management?

Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike Bonterra's $200+ monthly fees plus 3% card processing, you keep every dollar donated while getting powerful CRM tools built specifically for small nonprofits.

How does Zeffy compare to HubSpot for tracking donors?

Zeffy provides complete donor management with built-in payment processing at zero cost. HubSpot requires expensive third-party integrations for donations plus platform fees, while Zeffy handles everything in one place without any monthly charges.

Can Zeffy handle all my fundraising needs unlike other platforms?

Yes, Zeffy combines donor management, online donations, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one free platform. Other solutions charge hundreds monthly plus fees, while Zeffy covers all your needs with optional donor contributions supporting the platform.

What makes Zeffy different from Bonterra for small nonprofits?

Zeffy gives you complete donor management at zero cost. While Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees, Zeffy handles donor tracking, payment processing, and communications for free. You keep every donation dollar.

Why choose Zeffy over HubSpot for donor management?

Zeffy provides built-in donor management with payment processing included at no cost. HubSpot requires expensive third-party integrations for donations and charges platform fees, while Zeffy handles everything in one place.

Continuez à comparer - et voyez pourquoi les organisations à but non lucratif choisissent Zeffy

icône-logo-Zoho CRM
Zeffy vs.

Zoho CRM

icône-logo-Airtable
Zeffy vs.

Airtable

icône-logo-Veracross
Zeffy vs.

Veracross

Vous cherchez une meilleure option ?

Contenu connexe

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

100,000+ nonprofits trust Zeffy — and keep their fees at $0.

Depuis plus de 7 ans, Zeffy soutient les organisations à but non lucratif avec des outils de collecte de fonds gratuits et conviviaux.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

Lire l'article complet
"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
Prêt à commencer gratuitement ?

