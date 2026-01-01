Bloomerang and HubSpot help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Bloomerang VS Hub Spot
Bloomerang charges 2.9% + $0.30 per transaction while HubSpot adds 0.5% platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Bloomerang and HubSpot focus on donor management but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy includes everything you need to run successful fundraising campaigns.
Bloomerang and HubSpot offer limited support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bloomerang charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly platform fees. You keep 100% of donations and get built-in payment processing, email tools, and reporting in one platform.
Unlike HubSpot, Zeffy is built specifically for nonprofits with zero-fee donation processing, event ticketing, and peer-to-peer fundraising. HubSpot requires costly integrations for payments and lacks nonprofit-specific tools.
Yes, Zeffy combines donor management with complete fundraising tools at zero cost. Track donor history, send targeted emails, process donations, sell tickets, and run campaigns all in one platform without transaction fees.
Zeffy combines donor management with zero-fee fundraising tools. While Bloomerang charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees, Zeffy processes donations at no cost and includes built-in ticketing, peer-to-peer campaigns, and email marketing.
HubSpot requires expensive integrations for donation processing and lacks nonprofit-specific features. Zeffy offers complete donor tracking plus zero-fee payments, event management, and fundraising tools built specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
