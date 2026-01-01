HubSpot

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database Donation History & Notes per Donor Donor Tags / Segments
Information not available Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
Information not available Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) Export Donor Data Anytime
Offline Donations Tracking Pre-filled donation forms
Information not available
Information not available src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
0.5%
Card fees plus platform cut.
Processing fees
2.9% + 1.5%
for international cards. ACH: 0.8% (capped at $10 USD). PADs (Canada): 1% (capped at $5 CAD). SEPA: 0.5% (capped at €0.50). Currency conversion: 1%. UK and Canada have slightly different rates (UK Card: 1.7% + 0.8% EEA/1.55% non-EEA; Canada Card: 2.9% + 0.8% international).
Platform fees
0.75%
platform fee. HubSpot Payments: 0.5% platform fee (capped at $10 for ACH, £4 for BACS, €5 for SEPA). Platform fees are waived for the first 60 days after sign-up.
Monthly fees
$20/month
Pricing varies by plan.
Value for money
4.3

Features
4.5/5
Strong donor tracking, but needs extra tools for events and fundraising
4.3/5
Powerful CRM built for sales, requires separate software for nonprofit needs
Donations
Aplos tracks donations and generates tax receipts, but charges processing fees that eat into your fundraising dollars
HubSpot can track donor information and communication but lacks built-in donation processing. You'd need to integrate with payment processors.
Ticketing
No event ticketing features - you'll need separate software to sell tickets and manage event registration
HubSpot can manage event contacts but doesn't process ticket sales. You'd need separate ticketing software and manual data syncing.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising options - lacks tools for supporters to create their own fundraising pages
HubSpot lacks peer-to-peer fundraising tools. You'd need third-party software and complex integrations to track supporter campaigns.
Auctions
No auction management features - you'll need additional software to run silent or live auctions
HubSpot doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and payments.
Raffles
No raffle or lottery management tools - requires third-party integrations for fundraising events
HubSpot doesn't support raffle management. You'd need separate raffle software and manual processes to track ticket sales and winners.
Online store
No built-in online store functionality - can't sell merchandise or products directly through the platform
HubSpot doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate store software and manual processes to sync customer data.
Memberships
Aplos offers basic membership tracking through donor records, but lacks automated renewal reminders and member-specific communication tools that growing nonprofits need.
HubSpot doesn't offer built-in membership management tools. You'd need third-party integrations or custom workflows to track member levels, renewals, and benefits.
Donor Management/CRM
Strong donor tracking with custom fields and reporting. Aplos excels at donor history and giving patterns, though the interface can feel overwhelming for smaller nonprofit teams.
Robust contact management with detailed donor profiles, interaction tracking, and custom properties. Built for sales teams but adaptable for donor relationships and stewardship.
Emails & Newsletter
Limited email capabilities within Aplos. Most nonprofits need separate email marketing tools, creating data silos and requiring manual donor list exports for campaigns.
Strong email marketing with automation, segmentation, and A/B testing. Good analytics and donor communication tools, though designed more for sales than nonprofit outreach.
Payment Processing
Aplos integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, adding extra fees and complexity. No built-in payment processing means more vendors to manage.
Aplos integrates with third-party payment processors like Stripe and PayPal, adding extra fees and complexity. No built-in payment processing means more vendors to manage.

Payment methods
No payment processing - requires third-party tools
No payment processing - requires third-party tools
Credit Card Payments
Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Not supported - HubSpot is a CRM platform that doesn't process payments directly
Apple Pay & Google Pay
Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Not supported - HubSpot doesn't offer payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers
Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Not supported - HubSpot focuses on CRM and marketing automation, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Aplos focuses on accounting and donor management, not payment processing
Not supported - HubSpot is a donor management system, not a payment processor

Customer Support
4.5/5
4.3/5
Unlimited Support
Aplos offers limited support based on plan tier
HubSpot limits support based on plan tier - higher plans get priority support
Phone Support / Office Hours
Aplos provides phone support during standard business hours
HubSpot offers phone support during standard business hours for paid plans
Webinars
Aplos offers regular training webinars and educational sessions for users
HubSpot offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
Aplos maintains a comprehensive help center with articles and guides
HubSpot maintains a comprehensive knowledge base and help center
Email
Aplos provides live chat support during business hours
HubSpot provides live chat support during business hours
Nonprofit-Focused Support Team
Built for nonprofits with phone and chat support, but access varies by plan tier
General business platform with plan-gated support and priority help for higher tiers