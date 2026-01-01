AlumnIQ focuses on higher education alumni engagement while HubSpot offers general CRM tools with a 40% nonprofit discount. Zeffy gives you complete donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Alumn IQ VS Hub Spot
💸
AlumnIQ takes 3% per gift plus card fees, while HubSpot charges card fees plus 0.5% platform cuts. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧩
AlumnIQ and HubSpot lack auction, raffle, and ticketing tools, forcing you to juggle multiple platforms. Zeffy handles all your fundraising campaigns in one place.
🌱
AlumnIQ focuses only on alumni relations, while HubSpot requires complex integrations for donation processing. Zeffy provides everything small nonprofits need without the complexity.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with zero platform fees, while AlumnIQ charges 3% per gift plus card fees. You get complete donation processing, event ticketing, and peer-to-peer campaigns without losing money to transaction costs.
Unlike HubSpot's CRM-only approach requiring costly integrations, Zeffy provides built-in donation forms, event management, and payment processing at zero cost. No need for multiple tools or complex setups to start fundraising.
Yes. Zeffy includes auction management, raffle tools, online stores, and membership features that neither competitor offers. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform instead of you paying fees.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools at zero cost. While AlumnIQ charges 3% per gift and HubSpot requires expensive integrations, Zeffy includes donation processing, event ticketing, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Traditional donor management systems focus only on tracking relationships, not raising money. Zeffy gives you both donor tracking and fundraising tools without platform fees, so you keep 100% of donations while building stronger supporter relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
