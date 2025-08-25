Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
25 août 2025
Peer-to-peer
Dons en ligne

Avec Zeffy, les frais de traitement de Play for Jade ont disparu

Montant collecté
$9,511
Montant épargné
$476
Rédigé par
Kate Romain
La mission

Jouer pour la mission de Jade

Il peut être difficile de s'y retrouver dans les soins de santé mentale. Pour beaucoup, il faut du courage et de la détermination pour se faire soigner. Lorsqu'une personne est en crise, travailler au sein de ce système pour recevoir un traitement vital est trop souvent une épreuve d'endurance malvenue. Play for Jade a été créé pour les jeunes gens confrontés à de tels défis.  

Dans un monde où le système de soins de santé mentale est souvent complexe et opaque, l'organisation aide à fournir des conseils et de l'espoir pour de meilleurs résultats.

"Les efforts cumulés des initiatives de Play for Jade visent à combler les lacunes du système de santé mentale des adolescents, à aider et à guider les jeunes patients et leurs familles pour qu'ils aient accès à des soins individualisés, adaptés à leur âge, pour leur bien-être mental et la prévention du suicide." - John Marasigan, fondateur et président

Contexte

Jade était une jeune femme aimante au sourire magnifique, reconnue par ses amis et sa famille pour sa compassion, son intelligence et sa créativité. Tragiquement, après avoir vaillamment lutté pendant des années contre un trouble dépressif majeur et une anxiété sociale sévère, Jade s'est suicidée à l'âge de 17 ans. 

John, le père de Jade, a créé Play for Jade en mémoire de cette dernière. L'organisation à but non lucratif s'efforce de collecter des fonds pour le Jade Lee Marasigan Charitable Fund de la Northridge Hospital Foundation, qui vient en aide aux jeunes qui luttent comme Jade l'a fait. Il a choisi le nom "Play for Jade" parce que Jade aimait s'amuser; elle était une joueuse de volley-ball de longue date et une artiste talentueuse qui aimait passer du temps à l'extérieur. 

En rendant la collecte de fonds plus amusante - avec des activités telles que le bingo, le bowling, le pickleball, le volley-ball, la danse et le golf - les supporters peuvent dire avec fierté qu'ils ont "joué pour Jade". - ce qui signifie qu'ils ont contribué à faire avancer une noble cause tout en œuvrant pour que l'héritage de Jade reste vivant.

$476
sauvée avec Zeffy
Séances de thérapie et transport vers les rendez-vous

Les défis à relever avant de passer à Zeffy

En dépit d'une solide stratégie de collecte de fonds, Play for Jade s'est rapidement heurtée à un problème de taille : des frais de traitement élevés. John a commencé à utiliser Stripe pour collecter des fonds - il connaissait les plateformes de paiement telles que Stripe et Square, car Jade les avait utilisées dans le cadre de sa petite entreprise de vente de bijoux. 

L'histoire de Jade a touché de nombreuses personnes et Play for Jade a commencé à recueillir des dons importants. Cependant, plus John et son équipe collectaient de l'argent, plus les frais de traitement augmentaient, ce qui était frustrant. Il a imaginé une plateforme de collecte de fonds pratique permettant de créer des pages d'événements autonomes et d'accepter des paiements pour la billetterie et des paiements pour des choses telles que les tombolas et les ventes aux enchères silencieuses. Cela l'aiderait à canaliser les fonds vers sa mission plutôt que vers les frais de plateforme. 

"J'ai utilisé un hébergeur spécialisé dans le sport avec des modèles pour nos événements de golf. Dans ce cas, j'ai dû soit payer un supplément pour intégrer Stripe, soit utiliser leur processeur de paiement qui facturait un pourcentage plus élevé par transaction. Pour les paiements, je devais faire une demande et attendre qu'un chèque soit envoyé. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas pratique et il y avait un certain nombre de frais qui réduisaient notre chiffre d'affaires. - John Marasigan, fondateur et président

Compte tenu du coût élevé des services que Play for Jade met à la disposition de ses bénéficiaires - des services tels que les séances de thérapie, les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous et les visites chez le psychiatre - ces frais étaient une source de frustration inutile.

La solution 100% gratuite

John a commencé à chercher une alternative à Stripe. Le modèle sans frais de traitement de Zeffy a attiré son attention lors de ses recherches en ligne, et il a décidé d'essayer la plateforme. À sa grande joie, les frais de traitement de ses activités non lucratives ont disparu. De plus, au fur et à mesure que Zeffy développait ses fonctionnalités, John a découvert de nouveaux outils pour faire avancer ses efforts de collecte de fonds. 

L'option "zéro frais de traitement" est attrayante et unique. C'était presque trop beau pour être vrai. Nous l'avons essayée et nous l'apprécions, tout comme nos clients. Les fonctionnalités de la plateforme se développent également et nous avons récemment utilisé Zeffy comme page d'atterrissage exclusive pour les inscriptions, les dons et la communication lors d'un événement particulier. - John Marasigan, fondateur et président

Résultats

Depuis qu'elle a adopté Zeffy, Play for Jade a collecté 9 511 dollars et économisé 476 dollars sur les frais de traitement. L'organisation a atteint son objectif de dépenser chaque dollar collecté pour aider les jeunes à naviguer dans le système de santé mentale. 

Play for Jade reste fidèle à sa mission de "collecte de fonds amusante". Ces dernières années, l'association a organisé un tournoi de bowling, la Wild West Shindig au Granada Hills Women's Club, un tournoi de volley-ball et plusieurs tournois de golf. 

"Zeffy nous permet de maximiser notre impact en nous reversant 100% de nos dons et en rendant les frais facultatifs pour nos donateurs" - John Marasigan, fondateur et président.
