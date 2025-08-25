Avec Zeffy, les frais de traitement de Play for Jade ont disparu

Jouer pour la mission de Jade

Il peut être difficile de s'y retrouver dans les soins de santé mentale. Pour beaucoup, il faut du courage et de la détermination pour se faire soigner. Lorsqu'une personne est en crise, travailler au sein de ce système pour recevoir un traitement vital est trop souvent une épreuve d'endurance malvenue. Play for Jade a été créé pour les jeunes gens confrontés à de tels défis.

Dans un monde où le système de soins de santé mentale est souvent complexe et opaque, l'organisation aide à fournir des conseils et de l'espoir pour de meilleurs résultats.

‍

"Les efforts cumulés des initiatives de Play for Jade visent à combler les lacunes du système de santé mentale des adolescents, à aider et à guider les jeunes patients et leurs familles pour qu'ils aient accès à des soins individualisés, adaptés à leur âge, pour leur bien-être mental et la prévention du suicide." - John Marasigan, fondateur et président

‍

Contexte

Jade était une jeune femme aimante au sourire magnifique, reconnue par ses amis et sa famille pour sa compassion, son intelligence et sa créativité. Tragiquement, après avoir vaillamment lutté pendant des années contre un trouble dépressif majeur et une anxiété sociale sévère, Jade s'est suicidée à l'âge de 17 ans.

John, le père de Jade, a créé Play for Jade en mémoire de cette dernière. L'organisation à but non lucratif s'efforce de collecter des fonds pour le Jade Lee Marasigan Charitable Fund de la Northridge Hospital Foundation, qui vient en aide aux jeunes qui luttent comme Jade l'a fait. Il a choisi le nom "Play for Jade" parce que Jade aimait s'amuser; elle était une joueuse de volley-ball de longue date et une artiste talentueuse qui aimait passer du temps à l'extérieur.

En rendant la collecte de fonds plus amusante - avec des activités telles que le bingo, le bowling, le pickleball, le volley-ball, la danse et le golf - les supporters peuvent dire avec fierté qu'ils ont "joué pour Jade". - ce qui signifie qu'ils ont contribué à faire avancer une noble cause tout en œuvrant pour que l'héritage de Jade reste vivant.