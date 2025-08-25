Avec Zeffy, les frais de traitement de Play for Jade ont disparu

Il peut être difficile de s'y retrouver dans les soins de santé mentale. Pour beaucoup, il faut du courage et de la détermination pour se faire soigner. Lorsqu'une personne est en crise, travailler au sein de ce système pour recevoir un traitement vital est trop souvent une épreuve d'endurance malvenue. Play for Jade a été créé pour les jeunes gens confrontés à de tels défis.
Dans un monde où le système de soins de santé mentale est souvent complexe et opaque, l'organisation aide à fournir des conseils et de l'espoir pour de meilleurs résultats.
"Les efforts cumulés des initiatives de Play for Jade visent à combler les lacunes du système de santé mentale des adolescents, à aider et à guider les jeunes patients et leurs familles pour qu'ils aient accès à des soins individualisés, adaptés à leur âge, pour leur bien-être mental et la prévention du suicide." - John Marasigan, fondateur et président
Contexte
Jade était une jeune femme aimante au sourire magnifique, reconnue par ses amis et sa famille pour sa compassion, son intelligence et sa créativité. Tragiquement, après avoir vaillamment lutté pendant des années contre un trouble dépressif majeur et une anxiété sociale sévère, Jade s'est suicidée à l'âge de 17 ans.
John, le père de Jade, a créé Play for Jade en mémoire de cette dernière. L'organisation à but non lucratif s'efforce de collecter des fonds pour le Jade Lee Marasigan Charitable Fund de la Northridge Hospital Foundation, qui vient en aide aux jeunes qui luttent comme Jade l'a fait. Il a choisi le nom "Play for Jade" parce que Jade aimait s'amuser; elle était une joueuse de volley-ball de longue date et une artiste talentueuse qui aimait passer du temps à l'extérieur.
En rendant la collecte de fonds plus amusante - avec des activités telles que le bingo, le bowling, le pickleball, le volley-ball, la danse et le golf - les supporters peuvent dire avec fierté qu'ils ont "joué pour Jade". - ce qui signifie qu'ils ont contribué à faire avancer une noble cause tout en œuvrant pour que l'héritage de Jade reste vivant.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
En dépit d'une solide stratégie de collecte de fonds, Play for Jade s'est rapidement heurtée à un problème de taille : des frais de traitement élevés. John a commencé à utiliser Stripe pour collecter des fonds - il connaissait les plateformes de paiement telles que Stripe et Square, car Jade les avait utilisées dans le cadre de sa petite entreprise de vente de bijoux.
L'histoire de Jade a touché de nombreuses personnes et Play for Jade a commencé à recueillir des dons importants. Cependant, plus John et son équipe collectaient de l'argent, plus les frais de traitement augmentaient, ce qui était frustrant. Il a imaginé une plateforme de collecte de fonds pratique permettant de créer des pages d'événements autonomes et d'accepter des paiements pour la billetterie et des paiements pour des choses telles que les tombolas et les ventes aux enchères silencieuses. Cela l'aiderait à canaliser les fonds vers sa mission plutôt que vers les frais de plateforme.
"J'ai utilisé un hébergeur spécialisé dans le sport avec des modèles pour nos événements de golf. Dans ce cas, j'ai dû soit payer un supplément pour intégrer Stripe, soit utiliser leur processeur de paiement qui facturait un pourcentage plus élevé par transaction. Pour les paiements, je devais faire une demande et attendre qu'un chèque soit envoyé. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas pratique et il y avait un certain nombre de frais qui réduisaient notre chiffre d'affaires. - John Marasigan, fondateur et président
Compte tenu du coût élevé des services que Play for Jade met à la disposition de ses bénéficiaires - des services tels que les séances de thérapie, les frais de transport pour se rendre aux rendez-vous et les visites chez le psychiatre - ces frais étaient une source de frustration inutile.
La solution 100% gratuite
John a commencé à chercher une alternative à Stripe. Le modèle sans frais de traitement de Zeffy a attiré son attention lors de ses recherches en ligne, et il a décidé d'essayer la plateforme. À sa grande joie, les frais de traitement de ses activités non lucratives ont disparu. De plus, au fur et à mesure que Zeffy développait ses fonctionnalités, John a découvert de nouveaux outils pour faire avancer ses efforts de collecte de fonds.
L'option "zéro frais de traitement" est attrayante et unique. C'était presque trop beau pour être vrai. Nous l'avons essayée et nous l'apprécions, tout comme nos clients. Les fonctionnalités de la plateforme se développent également et nous avons récemment utilisé Zeffy comme page d'atterrissage exclusive pour les inscriptions, les dons et la communication lors d'un événement particulier. - John Marasigan, fondateur et président
Découvrez pourquoi les organisations à but non lucratif passent de Stripe à Zeffy.
Caractéristiques utilisées
Dons
Offrez aux visiteurs de votre site web un moyen efficace et intuitif de donner à votre cause.
Campagnes pair-à-pair
Engagez facilement votre communauté dans vos efforts de collecte de fonds.
Billetterie
Vendez plus de billets pour votre prochain événement de collecte de fonds grâce à des formulaires de billetterie efficaces.
eCommerce
Diversifiez votre collecte de fonds en ouvrant une boutique en ligne pour votre association.
Tombolas et loteries
Lancez facilement une tombola grâce à nos options de billetterie numérotée.
Encans
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateurs à enchérir sur des articles.
Adhésions
Facilitez l’adhésion à votre cause en permettant à vos supporters de devenir membres.
Gestion des donateurs
Diversifiez votre collecte de fonds en invitant vos donateursEntrez en contact avec les bons donateurs au bon moment grâce à une gestion transparente des donateurs.ors d'enchérir sur des articles.
Résultats
Depuis qu'elle a adopté Zeffy, Play for Jade a collecté 9 511 dollars et économisé 476 dollars sur les frais de traitement. L'organisation a atteint son objectif de dépenser chaque dollar collecté pour aider les jeunes à naviguer dans le système de santé mentale.
Play for Jade reste fidèle à sa mission de "collecte de fonds amusante". Ces dernières années, l'association a organisé un tournoi de bowling, la Wild West Shindig au Granada Hills Women's Club, un tournoi de volley-ball et plusieurs tournois de golf.
"Zeffy nous permet de maximiser notre impact en nous reversant 100% de nos dons et en rendant les frais facultatifs pour nos donateurs" - John Marasigan, fondateur et président.