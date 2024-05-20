Comment la Hope Always Foundation a découvert la collecte de fonds sans frais grâce à Zeffy

Mission de la Fondation Hope Always

Des décennies se sont écoulées depuis que Becca Kesselman a perdu sa bataille contre le cancer, mais son jeune frère, Bobby Kesselman, se souvient encore de son courage. Pour honorer l'héritage de Becca et diffuser son message d'"espoir toujours", Bobby a créé la Hope Always Foundation.

La Fondation offre des tablettes personnalisées aux enfants qui font face à de longs séjours à l'hôpital, afin qu'ils puissent continuer à apprendre les choses qu'ils aiment.

Mais après que les frais de donation sur PayPal ont réduit le nombre de tablettes que la Fondation Hope Always était en mesure d'acheter, Bobby a su qu'il fallait trouver un autre moyen de financer le projet. (Les frais économisés par la Hope Always Foundation ont été calculés sur la base d'une moyenne de 5 % - frais de transaction de la plateforme et de la carte de crédit confondus).

M. Kesselman a été inspiré par l'insistance de sa sœur sur l'espoir tout au long de sa bataille de 11 mois contre le cancer, et il souhaite cultiver cette attitude chez les enfants de tous les États-Unis aujourd'hui. Il est difficile d'avoir de l'espoir lorsque l'on se sent coupé des choses que l'on aime. Mais grâce à la technologie d'aujourd'hui, les enfants n'ont pas à cesser de poursuivre leurs passions simplement parce qu'ils sont coincés à l'hôpital.

Kesselman s'entretient avec les tuteurs de chaque enfant que son équipe parraine, afin de connaître leurs intérêts et leurs talents.

Aiment-ils dessiner ? Étudier les dinosaures ? Dessiner des dinosaures ? Sur la base de cette conversation, Kesselman et sa collègue Erin Feldman personnalisent une tablette. Ils ajoutent des applications et des protections adaptées à l'âge de l'enfant afin qu'il puisse rester connecté à ce qu'il aime, même depuis son lit d'hôpital. Ils veillent ensuite à ce que la tablette soit livrée quelques jours seulement après l'admission de chaque enfant à l'hôpital.

"Je ne peux pas changer ce qui est arrivé à Becca, mais je peux mettre de l’amour, des connaissances et de l’espoir entre les mains d’un enfant qui, autrement, ne l’aurait peut-être pas. Toujours."

Bobby Kesselman

La Hope Always Foundation est une petite équipe qui n'a pas de temps ni d'argent à perdre. Chaque "Warrior Bundle" comprend une tablette, des écouteurs sans fil et un sac à dos personnalisé, pour un coût total de 350 dollars pour la Hope Always Foundation.

Au départ, Kesselman et Feldman ont collecté des dons par l'intermédiaire de PayPal, simplement parce que l'hébergeur de leur site web, GoDaddy, leur avait suggéré de l'utiliser. Mais les frais élevés et le nombre minimum obligatoire de dons ont rendu difficile l'acquisition efficace de tablettes.