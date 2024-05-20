Comment la Hope Always Foundation a découvert la collecte de fonds sans frais grâce à Zeffy

Des décennies se sont écoulées depuis que Becca Kesselman a perdu sa bataille contre le cancer, mais son jeune frère, Bobby Kesselman, se souvient encore de son courage. Pour honorer l'héritage de Becca et diffuser son message d'"espoir toujours", Bobby a créé la Hope Always Foundation.
La Fondation offre des tablettes personnalisées aux enfants qui font face à de longs séjours à l'hôpital, afin qu'ils puissent continuer à apprendre les choses qu'ils aiment.
Mais après que les frais de donation sur PayPal ont réduit le nombre de tablettes que la Fondation Hope Always était en mesure d'acheter, Bobby a su qu'il fallait trouver un autre moyen de financer le projet. (Les frais économisés par la Hope Always Foundation ont été calculés sur la base d'une moyenne de 5 % - frais de transaction de la plateforme et de la carte de crédit confondus).
M. Kesselman a été inspiré par l'insistance de sa sœur sur l'espoir tout au long de sa bataille de 11 mois contre le cancer, et il souhaite cultiver cette attitude chez les enfants de tous les États-Unis aujourd'hui. Il est difficile d'avoir de l'espoir lorsque l'on se sent coupé des choses que l'on aime. Mais grâce à la technologie d'aujourd'hui, les enfants n'ont pas à cesser de poursuivre leurs passions simplement parce qu'ils sont coincés à l'hôpital.
Kesselman s'entretient avec les tuteurs de chaque enfant que son équipe parraine, afin de connaître leurs intérêts et leurs talents.
Aiment-ils dessiner ? Étudier les dinosaures ? Dessiner des dinosaures ? Sur la base de cette conversation, Kesselman et sa collègue Erin Feldman personnalisent une tablette. Ils ajoutent des applications et des protections adaptées à l'âge de l'enfant afin qu'il puisse rester connecté à ce qu'il aime, même depuis son lit d'hôpital. Ils veillent ensuite à ce que la tablette soit livrée quelques jours seulement après l'admission de chaque enfant à l'hôpital.
"Je ne peux pas changer ce qui est arrivé à Becca, mais je peux mettre de l’amour, des connaissances et de l’espoir entre les mains d’un enfant qui, autrement, ne l’aurait peut-être pas. Toujours."
Bobby Kesselman
La Hope Always Foundation est une petite équipe qui n'a pas de temps ni d'argent à perdre. Chaque "Warrior Bundle" comprend une tablette, des écouteurs sans fil et un sac à dos personnalisé, pour un coût total de 350 dollars pour la Hope Always Foundation.
Au départ, Kesselman et Feldman ont collecté des dons par l'intermédiaire de PayPal, simplement parce que l'hébergeur de leur site web, GoDaddy, leur avait suggéré de l'utiliser. Mais les frais élevés et le nombre minimum obligatoire de dons ont rendu difficile l'acquisition efficace de tablettes.
Les défis à relever avant de passer à Zeffy
Bien qu'elle ait collecté 3 500 dollars par l'intermédiaire de PayPal, la Hope Always Foundation n'a reçu que 2 800 dollars de cette somme. Cela représente 700 dollars de frais, ou deux jeux de tablettes qui auraient permis de divertir et d'éduquer deux enfants souffrant de maladies de longue durée. Lorsqu'il a créé la fondation, M. Kesselman pensait que la collecte de fonds aurait un coût. Mais ne pouvoir acheter que huit Warrior Bundles alors qu'il avait collecté suffisamment d'argent pour en acheter dix ? Cela semblait déraisonnable. M. Kesselman ne pouvait s'empêcher de penser à ces deux enfants qui avaient dû commencer leur séjour à l'hôpital sans le soutien qu'il aurait dû pouvoir leur offrir.
De plus, PayPal ne libère les dons que par lots de 10, ce qui signifie que la petite association ne pouvait pas accéder aux dons qu'elle avait déjà collectés alors qu'elle n'en était qu'à ses débuts. Lorsque Mme Feldman a essayé de parler de ses problèmes à quelqu'un chez PayPal, elle a eu du mal à obtenir une aide substantielle.
La solution 100% gratuite
La Hope Always Foundation a collecté des milliers de dollars pour aider les enfants hospitalisés pour une longue durée, mais les frais de PayPal grèvent lourdement leur budget. C'est alors qu'ils ont trouvé Zeffy.
Lorsque PayPal a facturé 700 dollars de frais à cette petite association à but non lucratif, son fondateur Bobby Kesselman a su qu'il lui fallait une autre plateforme de dons.
Mme Feldman savait qu'il devait y avoir un meilleur processus. Elle a commencé à se renseigner, mais les banques n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de collecte de fonds en ligne. Finalement, quelqu'un de CitiBank a orienté Mme Feldman vers Zeffy. L'équipe d'Hope Always a été surprise qu'un employé de CitiBank lui suggère d'utiliser un service externe.
"Si un employé de la banque recommande un service extérieur à la banque dans lequel il n'a AUCUN INTÉRÊT, le niveau de confiance atteint des sommets.
Bobby Kesselman
Résultats
Forts de cette recommandation, Feldman et Kesselman ont décidé d'essayer Zeffy. Cela ne pouvait pas être pire que de sacrifier l'équivalent d'un paquet de guerriers par mois pour les frais, n'est-ce pas ?
L'élimination des frais était un élément important pour la Hope Always Foundation, mais M. Kesselman a été ravi de constater que Zeffy offrait d'autres avantages. Non seulement leur nouveau compte comprenait tout ce dont ils avaient besoin pour organiser une collecte de fonds en ligne, mais Kesselman et Feldman ont été immédiatement mis en contact avec le fantastique service clientèle de Zeffy.
« Ce que nous avons reçu était 100 fois mieux que ce à quoi nous nous attendions. »
Bobby Kesselman
Aujourd'hui, Hope Always est au cœur d'une vaste campagne de collecte de fonds avec Zeffy. Ils collectent 50 000 dollars pour acheter jusqu'à 150 paquets de guerriers. Et maintenant que la collecte se fait par l'intermédiaire de Zeffy, chaque centime est mis à la disposition de la Hope Always Foundation dès qu'il est donné. Kesselman peut apporter l'héritage de Becca directement aux enfants bénéficiant de soins de longue durée, sans perdre une tablette entière à cause des frais mensuels.
"Honnêtement, je crie sur Zeffy sur les toits à d’autres organisations à but non lucratif, parce qu’ils perdent littéralement de l’argent en allant ailleurs. Je ne peux pas exprimer le plaisir que cela a été de travailler avec une plateforme financière qui ne vous considère pas comme un « compte ».
Bobby Kesselman
Si vous souhaitez inspirer un enfant atteint d'une maladie grave, vous pouvez soutenir le programme pilote de la Fondation Hope Always en faisant un don aujourd'hui.