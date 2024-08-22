L'hiver offre des occasions uniques de mener des campagnes de collecte de dons percutantes. L'esprit festif de la saison inspire la générosité, ce qui en fait le moment idéal pour les acteurs du changement d'entrer en contact avec les sympathisants.

Une collecte de fonds efficace en hiver combine la technologie, des thèmes saisonniers et des expériences attrayantes pour les donateurs. En associant le charme traditionnel de l'hiver à des approches innovantes, les organisations peuvent maximiser leur potentiel de collecte de fonds pendant ces mois plus froids.

Ce blog propose des idées de collecte de fonds conçues pour transformer vos efforts de collecte de fonds en hiver, en vous aidant à capitaliser sur l'esprit de générosité de la saison et à transformer la période froide en votre campagne la plus réussie.

‍

‍

21 idées de collecte de fonds pour l'hiver afin d'obtenir davantage de dons

‍

Idées de collectes de fonds pour les journées spéciales d'hiver

1. Collecte de fonds pour la Journée des anciens combattants (11 novembre)

Le froid du mois de novembre est propice aux collectes de fonds qui font chaud au cœur. Le coup d'envoi de la saison des fêtes incite les gens à se montrer généreux. Préparez vos campagnes pour les journées spéciales de novembre, racontez votre histoire et montrez aux donateurs que leurs dons font la différence.

La Journée des anciens combattants est une journée spéciale du mois de novembre qui rend hommage aux soldats à la retraite. C'est le moment idéal pour soutenir les troupes par des dons. Envisagez d'organiser un dîner sur le thème de l'United Service Organization (USO) pour honorer les anciens combattants.

Pour maximiser la participation, faites la promotion de votre campagne par le biais de canaux en ligne et hors ligne. Dans le cadre de l'événement, organisez un concert patriotique avec un groupe local. Offrez une entrée gratuite aux anciens combattants et installez un comptoir de dons pendant le concert pour recueillir les contributions, créant ainsi un moyen significatif pour les participants de montrer leur soutien.

‍

2. Journée mondiale de la gentillesse (13 novembre)

La Journée mondiale de la gentillesse met l'accent sur la compassion, offrant ainsi une toile de fond idéale pour mettre en avant votre cause et collecter des fonds.

Lancez une campagne qui encourage les actes de gentillesse par le biais de dons. Voici quelques idées percutantes pour marquer l'occasion :

Créer un défi virtuel ou sur les médias sociaux pour encourager les gens à accomplir des actes de gentillesse et à faire un don chaque fois qu'ils terminent une tâche.

Trouver des sponsors et des donateurs, en particulier des entreprises

Organiser une tombola avec des prix intéressants offerts par des entreprises locales ou des sympathisants.

Organiser une course de 5 km où les participants recherchent des sponsors pour faire des dons en fonction de la distance parcourue.

‍

3. Fête du solstice d'hiver (21, 22 ou 23 décembre)

Le solstice d'hiver est le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année, marquant le début de l'hiver. Les gens célèbrent ce jour en se concentrant sur l'introspection et la gratitude.

La célébration du solstice d'hiver est un excellent moyen d'inciter les gens à faire preuve de générosité. Voici quelques conseils pratiques pour faire de cette collecte de fonds un succès :

Collaborer avec des restaurants locaux pour servir des soupes réconfortantes.

Fixer le prix de chaque bol de soupe ou faire payer un droit d'entrée

Inclure du pain, des crackers, du fromage et des boissons.

Envisagez d'organiser la collecte de fonds dans des centres communautaires, des églises ou des écoles.

Seattle Rationality a collecté des fonds à l'occasion de la célébration du solstice d'hiver. Ils ont organisé un dîner social réussi et un rassemblement spirituel laïque. Grâce au système de billetterie événementielle 100% gratuit de Zeffy, l'association a créé des campagnes réussies et récolté des fonds.

‍

4. Recyclage des sapins de Noël

Le recyclage des sapins de Noël est un service festif qui profite aux sympathisants et à la communauté. Il s'agit d'une excellente idée de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif axées sur l'environnement et la communauté.

Les organisations à but non lucratif peuvent collecter les arbres de Noël usagés et les recycler pour une somme modique après les fêtes de fin d'année. Proposez des services de ramassage pour que les donateurs puissent s'en débarrasser sans problème.

Établissez un partenariat avec un centre de recyclage local ou une installation de paillage/compostage pour recycler les arbres. Cette collaboration permettra de réduire les coûts d'investissement et de collecter des fonds.

Vous pouvez demander un supplément pour le recyclage d'autres décorations telles que les couronnes, les guirlandes, etc.

‍

5. Carol-oke

Fusionnez l'esprit festif des chants de Noël avec le karaoké pour accroître l'engagement de la communauté et créer une expérience unique de vacances d'hiver.

Organisez une soirée karaoké pour permettre à chacun de chanter des chants de Noël tout au long de la nuit. Pour ajouter du piquant, pensez à des récompenses créatives et amusantes pour les meilleurs chanteurs.

Décidez d'un montant minimum de don pour que les participants puissent jouer ou regarder. Voici quelques conseils supplémentaires pour tirer le meilleur parti de cette idée de collecte de fonds hivernale :

Inviter des célébrités locales, des personnalités publiques ou des leaders de la communauté à juger le concours de karaoké.

Organiser une vente aux enchères silencieuse d'articles sur le thème des vacances afin de collecter davantage de fonds.

Demandez à un bénévole ou à un professionnel d'animer l'événement afin de maintenir l'attention du public.

Faire en sorte que l'événement soit léger, inclusif et axé sur le plaisir de la musique et de la célébration partagées.

‍

6. Journée nationale de planification des résolutions (30 décembre)

Alors que les fêtes de fin d'année culminent avec le Nouvel An, la Journée nationale des plans de résolution est célébrée le 30 décembre pour marquer un nouveau départ.

Ce jour-là, les gens participent à diverses activités dans un état d'esprit de "nouvelle année, nouveau moi". Profitez de cette occasion pour proposer une résolution facile à tenir.

Par exemple, vos résolutions peuvent consister à soutenir une cause et à devenir un donateur récurrent.

Inciter les donateurs ponctuels et les nouveaux donateurs à mettre en place un don récurrent automatique, en en faisant leur résolution pour l'année. Encouragez la participation du groupe à l'événement, car la fixation d'objectifs communs peut créer un sentiment de communauté parmi les participants.

Introduire le "parrainage de résolution", où les donateurs peuvent s'engager en fonction des résolutions qu'ils ont prises pour l'année.

‍

Idées d'événements et de fêtes d'hiver pour la collecte de fonds

7. Vente aux enchères des vacances d'hiver

Les ventes aux enchères des fêtes d'hiver sont un moyen rapide et attrayant de collecter plus d'argent et de s'engager auprès des sympathisants. Travaillez avec des entreprises locales, des particuliers et des organisations à but non lucratif pour obtenir des articles de vente aux enchères recherchés.

Les objets de collection, les paniers-cadeaux, le vin, les œuvres d'art, etc. sur le thème des vacances d'hiver attirent les plus gros enchérisseurs.

Voici quelques conseils pour organiser une vente aux enchères caritative hivernale réussie :

Engagez un commissaire-priseur pour entretenir la foule et l'atmosphère.

Envoyer des invitations personnalisées aux sympathisants et les encourager à participer, en énumérant les articles de la vente aux enchères pour les inciter à participer.

Choisissez un lieu qui incarne le charme de l'hiver, comme un restaurant avec cheminée.

Inclure des expériences hivernales telles que des excursions de ski, des leçons de patinage sur glace ou des escapades dans des cabanes douillettes.

Communiquer clairement les règles de l'enchère afin que tous les participants comprennent le processus d'enchère.

‍

8. Station d'emballage de cadeaux

Les stations d'emballage de cadeaux sont populaires pendant les fêtes, car les gens achètent des cadeaux et ont besoin d'aide pour les emballer. Installez une station d'emballage dans un centre commercial ou un magasin local pour les clients qui manquent de temps ou qui souhaitent simplement soutenir une bonne cause pendant les fêtes de fin d'année.

Embauchez des bénévoles et établissez des partenariats avec les gérants des magasins, car votre poste d'emballage des cadeaux augmentera leur fréquentation.

Les membres de la communauté peuvent faire don de fournitures pour minimiser les coûts et aider à collecter davantage de fonds. Apprenez des styles créatifs d'emballage de cadeaux pour dépasser les attentes des clients et créer une expérience mémorable.

‍

9. Bazar des fêtes

Les bazars de vacances mêlent l'ambiance festive à un marché où les participants peuvent trouver des cadeaux uniques, de l'artisanat et des friandises.

Pendant les fêtes, les gens recherchent des cadeaux, des décorations et des activités festives. C'est donc le moment idéal pour réunir des artisans, des entreprises et des restaurants locaux pour votre événement.

Louez des stands à des vendeurs et demandez-leur de reverser une partie de leurs ventes à votre cause. Faites la promotion de l'événement dès le début. Si l'événement a lieu pendant la période de Noël, prévoyez un photomaton du Père Noël, de la musique en direct et des jeux festifs pour attirer les participants.

‍

10. Dégustation de vins d'hiver

Invitez vos sympathisants à une dégustation de vin pour répandre la chaleur pendant les froides journées d'hiver. La dégustation de vin s'inscrit parfaitement dans la saison hivernale, offrant une activité intérieure confortable, idéale pour les journées fraîches.

Choisissez un lieu à l'atmosphère chaleureuse et accueillante, comme un pavillon rustique ou un espace doté d'une cheminée. Privilégiez les vins adaptés à l'hiver, tels que les vins rouges corsés, les vins chauds et les vins de glace.

Établissez des partenariats avec des établissements vinicoles ou des restaurants locaux en leur offrant des services de marketing gratuits en échange de dons. Encouragez-les à organiser une dégustation de vin dans leur établissement et à verser une partie des recettes à la cause.

Engagez un sommelier pour animer une séance de dégustation de vins, afin d'informer les participants sur l'histoire et les nuances des différents vins. Pour collecter des fonds supplémentaires, mettez aux enchères des articles liés au vin, tels que des fromages, des verres à vin et des décapsuleurs.

‍

11. Ski-a-thon

L'ambiance hivernale se marie bien avec des aventures telles que les ski-thons. Pour attirer des groupes diversifiés de participants, associez-vous à une station de ski qui offre des terrains variés pour différents niveaux de compétence. Veillez à ce que le site dispose d'installations adéquates pour se reposer, se réchauffer et louer du matériel.

Fixez un droit d'inscription ou encouragez les skieurs à faire des promesses de dons en fonction du temps qu'ils passent ou de la distance qu'ils parcourent sur les pistes. Encouragez les participants à mener des campagnes de pair à pair pour recueillir davantage de dons.

Encouragez la participation par des incitations attrayantes, telles que des leçons de ski par des experts ou du matériel de ski, pour atteindre certains objectifs ou remporter des compétitions.

‍

Idées de collecte de fonds pour l'école en hiver

12. Journées spéciales de déjeuner

Établissez un partenariat avec une école locale pour les jours de repas spéciaux afin de transformer l'heure du repas en un plaisir hivernal festif. Proposez des plats favoris pour le temps froid tels que des soupes, des kits s'mores, des crêpes et des produits de boulangerie tels que des biscuits et des brownies.

Les organisations à but non lucratif peuvent impliquer les enseignants, les parents et les élèves dans la préparation et le service de ces friandises afin d'encourager l'esprit communautaire.

Ajoutez une touche saisonnière à la collecte de fonds avec des décorations sur le thème de l'hiver, telles que des flocons de neige, des pommes de pin et des lumières scintillantes. Faites la promotion de l'événement de votre association avec des dépliants à thème destinés aux parents et aux élèves.

‍

13. Tournoi de jeux vidéo

Organisez un tournoi de jeux vidéo en salle pour collecter des fonds en hiver. Les élèves peuvent s'affronter dans des jeux populaires et gagner des prix.

Faites payer un droit d'entrée et faites des recherches sur les jeux en vogue pour attirer les participants. Créez plusieurs catégories de prix, comme le meilleur joueur, le plus amélioré, voire une confrontation entre enseignants et élèves, afin d'accroître l'engagement et la participation.

Organisez un match de championnat auquel les élèves peuvent assister et applaudir. Publier un règlement clair du tournoi avant l'événement.

Affichez tous les détails, tels que le format, les frais d'inscription et les prix, sur le panneau d'affichage de l'école et demandez aux associations d'étudiants de promouvoir l'événement et sa cause.

‍

14. La route de l'argent au pays des merveilles

Bien que le parcours de l'argent ne soit pas une idée spécifique de collecte de fonds pour l'hiver, il s'agit d'une activité appropriée et amusante à laquelle les écoliers peuvent participer. L'idée est que les élèves créent la plus longue "route de l'argent" possible en utilisant les pièces de monnaie qu'ils apportent à l'école.

La classe qui construit le plus long sentier dans le hall ou le couloir de l'école remporte le concours. Les organisations à but non lucratif peuvent décider de récompenser les classes qui ont construit les sentiers les plus longs et les plus intéressants.

Décorez la salle avec des éléments sur le thème de l'hiver, comme des flocons de neige en papier, des lumières en forme de glaçons et de la "neige" en coton. Utilisez des marques de ruban adhésif pour que les pièces soient bien alignées et pour éviter les conflits.

La meilleure partie de ce concours est son faible coût et le peu de fournitures et de préparation nécessaires.

‍

15. Tournoi de jeux de société

Pensez aux jeux de société si vous souhaitez organiser un tournoi de collecte de fonds peu coûteux. Organisez une variété de jeux de société populaires tels que Connect Four, les échecs, les dames, etc. afin d'attirer davantage de participants.

L'événement "best-out-of-three" peut aider votre association à impliquer les étudiants. Votre association peut organiser des concours pour les juniors, les seniors et les enseignants afin de répondre aux besoins des différentes tranches d'âge des étudiants.

Utilisez le gymnase ou la cafétéria pour installer des stations de jeu séparées. Engagez des bénévoles qui encouragent et font participer les élèves afin de créer un environnement chaleureux. Vendez du chocolat chaud et des en-cas pour augmenter les dons.

‍

16. Discothèque d'hiver

Les étudiants recherchent souvent des idées pour socialiser dans un cadre moins formel et s'amuser avec leurs amis.

Engagez un DJ professionnel ou un bénévole pour jouer les chansons préférées des élèves et incluez des chansons sur le thème de l'hiver dans la liste de lecture.

Pour collecter des fonds, vendez des billets à l'avance et à la porte et installez un stand avec des snacks et des boissons pour générer des revenus supplémentaires. Vous pouvez également organiser des jeux et des activités pour ceux qui n'ont pas envie de danser toute la nuit. Les organisations à but non lucratif peuvent demander aux parents ou aux élèves de faire don de nourriture ou de boissons spéciales pour l'hiver afin de réduire les coûts.

‍

Autres idées créatives de collecte de fonds en hiver

17. Atelier d'artisanat d'hiver

Organisez un atelier d'artisanat d'hiver dans un centre communautaire, en apprenant aux participants à fabriquer des articles de saison tels que des décorations, des maisons en pain d'épice, des ornements, des cartes de vœux et des boules à neige.

Cette collecte de fonds s'adresse à divers groupes d'âge et offre de nombreux avantages aux organisations à but non lucratif.

Les organisations à but non lucratif peuvent acheter du matériel en gros pour réduire les coûts tout en maintenant la qualité.

La collaboration avec des magasins locaux pour l'achat de fournitures peut offrir des possibilités de promotion aux entreprises.

Transformez l'atelier d'artisanat en une campagne de collecte de fonds en ligne si le temps froid limite la participation en personne.

Faites payer la participation à l'atelier et versez les recettes à votre cause. Vous pouvez également vendre les produits finis ou organiser une vente aux enchères de pièces uniques pour collecter des fonds supplémentaires.

‍

18. Concert de vacances

Les concerts de vacances sont le moyen idéal de combiner le pouvoir de la musique, le charme de l'hiver et l'esprit de générosité pour la communauté. Invitez des chorales, des groupes et d'autres musiciens locaux à donner des concerts de vacances.

Demandez aux artistes s'ils accepteraient de mettre leurs talents au service de votre cause en tant que don en nature. Contactez les théâtres, les églises ou les centres communautaires locaux pour obtenir une salle, en insistant sur le caractère caritatif de l'événement afin de négocier une utilisation gratuite ou à prix réduit.

Faites la promotion de l'événement sur les réseaux sociaux pour attirer les participants et stimuler la vente de billets. Voici d'autres idées créatives pour susciter l'enthousiasme et augmenter la participation.

Créer une page événementielle attrayante avec tous les détails pertinents sur le concert

Organiser une réception avant le concert ou une rencontre avec les artistes après le spectacle afin de créer un engouement et de promouvoir l'événement.

Inclure d'autres activités amusantes telles qu'un photomaton, des jeux et des concours pour impliquer les participants.

Créer un arbre à souhaits où ils peuvent accrocher des vœux d'hiver pour la communauté.

‍

19. Visite des lumières de Noël

Les lumières de Noël apportent une lueur magique aux nuits d'hiver, transformant les maisons et les rues en de spectaculaires expositions festives. Ce pays des merveilles scintillant constitue la toile de fond idéale pour une collecte de fonds unique.

Transformez l'éclat festif des lumières de Noël en une opportunité de collecte de fonds en organisant des visites guidées de quartiers spectaculairement décorés. Ce type d'événement s'adresse à tous les âges et convient donc parfaitement aux familles, aux couples et aux groupes d'étudiants à la recherche d'activités de plein air.

Les associations peuvent organiser des bus, des trolleys ou des visites à pied dans les quartiers les plus spectaculaires.

Conseil de pro: pensez à installer une station de chocolat chaud ou à offrir des boissons chaudes comme du cidre de pomme pour que tout le monde puisse se réchauffer pendant les froids de l'hiver.

‍

20. Événement de luge ou de patinage sur glace

Les soirées de patinage sur glace et les courses de traîneaux sont une autre excellente idée de collecte de fonds en hiver. Créez une patinoire extérieure si la neige est abondante dans votre région, ou collaborez avec des patinoires intérieures dans les régions moins enneigées.

Vendez des billets en ligne et faites payer l'entrée. Demandez des dons pour la location de traîneaux ou de patins à glace et organisez une vente de pâtisseries et une station de boissons chaudes gérées par des bénévoles pour aider tout le monde à se réchauffer lors de cette activité hivernale.

‍

21. Bataille de boules de neige

Une bataille de boules de neige est une autre activité hivernale intéressante. Cet événement unique et engageant capture l'esprit ludique de l'hiver, évoquant des souvenirs d'enfance pour de nombreux adultes, tout en collectant des fonds pour une bonne cause.

Déterminez un droit d'entrée pour les participants, ou permettez-leur de rechercher des sponsors et de solliciter des dons généreux de la part de leurs supporters. Augmenter le potentiel de collecte de fonds grâce aux ventes de marchandises et aux recettes des billets des spectateurs.

Fixer des règles et des limites pour l'événement afin d'éviter les litiges ou la mauvaise gestion. Travaillez avec les entreprises locales pour fournir l'équipement essentiel, y compris les gants, les lunettes de protection et autres, afin d'assurer la sécurité des participants.

La joie collective et la compétition amicale peuvent créer une atmosphère positive et aider à obtenir un soutien à long terme.

‍

Étude de cas : Comment Santropol Roulant a-t-il économisé 3 300 $ en frais grâce à Zeffy ?

Depuis plus de 25 ans, le Santropol Roulant se consacre à la création de la sécurité alimentaire et d'un réseau communautaire durable à Montréal, au Québec.

Ils ont choisi le système de billetterie événementielle 100% gratuit de Zeffy pour gérer les coûts et simplifier leurs campagnes hivernales annuelles. Zeffy les a aidés à créer des formulaires de collecte de fonds, des billets électroniques scannables et des campagnes peer-to-peer tout en éliminant les frais de transaction.

Santropol Roulant a recueilli plus de 88 000 $, soit 18 000 $ de plus que son objectif initial, et a économisé 3 300 $ en frais. En deux ans, ils ont économisé 7 000 $ en frais et ont élargi leur base de donateurs grâce à des donateurs réguliers et à des campagnes.

‍

‍

Conclusions sur les idées de collecte de fonds pour l'hiver

La saison hivernale offre de nombreuses possibilités de collectes de fonds pour les organisations à but non lucratif. Avec de nombreuses fêtes et journées spéciales, cette période de l'année offre des occasions uniques de susciter des dons.

N'oubliez pas d'envoyer des lettres de remerciement aux nouveaux donateurs et aux donateurs existants et de créer des pages de don percutantes pour une expérience conviviale et facile pour les donateurs. Un processus de don simple et fluide permet d'améliorer l'expérience des donateurs et d'attirer davantage de dons récurrents.

Zeffy est un puissant logiciel de collecte de fonds pour des processus de donation rapides, simplifiés et pratiques. Avec Zeffy, vous pouvez créer, promouvoir et analyser les collectes de fonds thématiques de votre association.

‍

FAQ sur les idées de collecte de fonds en hiver

Le mois de janvier est-il une bonne période pour collecter des fonds ? Alors que les organisations à but non lucratif enregistrent un pic de dons pendant les fêtes de fin d'année, le début du mois de janvier, qui marque la fin de la période des fêtes, n'est peut-être pas le meilleur moment pour collecter des fonds. Le mois de janvier est le moment idéal pour convertir les donateurs ponctuels de la période des fêtes en défenseurs à vie, en améliorant vos stratégies de fidélisation des donateurs grâce à des lettres de remerciement personnalisées, des bulletins d'information et des mises à jour régulières sur l'impact de votre organisation à but non lucratif.

Quelle est la collecte de fonds la moins chère pour la saison hivernale ? Les idées de collecte de fonds hivernales telles que les stations d'emballage de cadeaux, les tournois de jeux de société, le Giving Tuesday et le Carol-oke sont parmi les plus rentables. Bien que ces idées aient un coût initial, la dépense globale est moins élevée que d'autres idées telles qu'un gala noir ou un concert de vacances. Pour maximiser votre collecte de fonds finale, utilisez le pouvoir des campagnes de pair-à-pair. Essayez ces idées de collecte de fonds pour l'hiver et demandez aux participants de créer des pages de dons entre pairs. Zeffy propose des outils gratuits de création de pages de dons en peer-to-peer, permettant aux donateurs et aux bénévoles de les partager facilement avec leurs amis et leur famille. Il permet aux organisations à but non lucratif de recueillir des dons auprès d'un plus grand nombre de personnes sans augmenter les coûts opérationnels.

Quelle est l'activité de collecte de fonds la plus rentable en hiver ? Toute idée de collecte de fonds en hiver peut avoir un impact maximal si elle est planifiée et exécutée avec soin. Certaines de ces idées sont moins coûteuses et donc plus rentables que d'autres. En voici quelques-unes : Idées d'événements spéciaux comme le mardi de la générosité, Carol-oke, etc.

Vente aux enchères des vacances d'hiver

Bazar de vacances

Station d'emballage de cadeaux

Gala noir et plus encore