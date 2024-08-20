Thanksgiving offre aux organisations à but non lucratif une occasion unique de mobiliser les donateurs et de stimuler les efforts de collecte de fonds. Lorsque les familles se réunissent et que les communautés réfléchissent à la gratitude, les gens sont souvent plus enclins à donner en retour.

Nous avons compilé dix idées novatrices de collecte de fonds pour Thanksgiving afin de capturer l'esprit de la saison tout en maximisant l'impact de votre organisation à but non lucratif. Qu'il s'agisse d'événements virtuels ou d'activités centrées sur la communauté, ces idées de collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année vous aideront à établir des liens avec vos partisans, à collecter des fonds de manière efficace et à faire connaître votre mission en cette période de générosité.

‍

‍

10 idées de collecte de fonds pour Thanksgiving

‍

1. Vente aux enchères silencieuse ou tombola virtuelle sur le thème de Thanksgiving

Organisez une vente aux enchères silencieuse ou une tombola virtuelle sur le thème de Thanksgiving pour mobiliser les sympathisants où qu'ils se trouvent.

Gardez l'esprit des fêtes en proposant des articles sur le thème de Thanksgiving fabriqués à partir de marchandises données. Pour les ventes aux enchères, proposez des articles sur le thème des fêtes, tels que des paniers-cadeaux, des décorations ou des expériences. Les tirages au sort peuvent offrir des prix de grande valeur tels qu'un dîner de Thanksgiving servi par un traiteur ou une escapade d'un week-end.

Utilisez le logiciel d'enchères en ligne ou la plateforme de tombola en ligne de Zeffy, 100 % gratuits, pour gérer les enchères, les ventes de billets et les paiements de manière transparente. Cet outil gratuit vous permet de personnaliser la page de votre événement, de suivre les enchères en temps réel et de traiter les transactions en toute sécurité, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos objectifs de collecte de fonds.

‍

2. Séance de remise en forme ou d'entraînement en circuit

Une séance de fitness pour Thanksgiving associe l'esprit des fêtes à une activité saine pour collecter des fonds. Les participants rejoignent des stations d'entraînement à thème comme "Turkey Trot Treadmill" ou "Pumpkin Pie Push-ups".

Conseils de pro:

Faire payer un droit d'entrée et offrir des possibilités de parrainage aux entreprises locales.

Installer des stations de dons où les participants peuvent donner un peu plus lorsqu'ils terminent les circuits.

Envisagez un défi "Burn the Bird", où les donateurs s'engagent en fonction des calories brûlées, afin de promouvoir la santé tout en générant des fonds pour votre cause.

Exemple : Le LAB - Las Vegas Athletics of Basketball - a vendu des billets pour son Thanksgiving Elite Skills Clinic, un atelier de formation au basket-ball de deux jours. En utilisant le système de billetterie 100% gratuit de Zeffy, le LAB a récolté 3 730 $ et a économisé 186 $ de frais.

‍

3. Spectacle de talents de Thanksgiving

Un spectacle de talents pour Thanksgiving est un moyen amusant de faire participer les familles à une activité commune. Parmi les idées de spectacles de talents bien connues pour la collecte de fonds, citons les spectacles de chant en solo ou en groupe, les routines de danse, les tours de magie et les batailles de synchronisation des lèvres.

Pour ce type d'événement, choisissez un lieu pouvant accueillir confortablement le nombre d'invités prévu. Pour mettre les gens dans l'esprit des fêtes, nous recommandons d'utiliser l'auditorium d'une école, une salle paroissiale ou un espace extérieur décoré sur le thème de Thanksgiving.

Moyens de collecter des fonds dans le cadre d'un concours de talents pour Thanksgiving :

Faire payer un droit d'entrée aux spectateurs

Demander aux artistes-interprètes de payer une somme modique pour participer au concours.

Permettre au public de voter pour ses numéros préférés en faisant des dons.

Obtenir le parrainage d'entreprises locales pour l'événement ou pour des catégories de performances individuelles.

Proposer des en-cas et des boissons sur le thème de Thanksgiving

Vendre de l'espace publicitaire dans le programme de l'événement aux entreprises locales

Vendre des articles de marque tels que des t-shirts ou des sacs fourre-tout

‍

4. Le cadeau de Thanksgiving sur les médias sociaux

Un cadeau de Thanksgiving est une campagne en ligne dans laquelle les donateurs et les sympathisants peuvent gagner des prix pour avoir fait un don ou partagé votre page sur les médias sociaux afin de sensibiliser à votre organisation.

Il existe de nombreuses idées créatives pour une campagne de Thanksgiving, notamment la distribution de paniers de fête. Ces paniers sont souvent remplis d'aliments et de friandises traditionnels, de produits de toilettage pour animaux ou de kits de bien-être comprenant des articles tels que des journaux de gratitude, des bougies et d'autres produits de relaxation. Ils peuvent également contenir des denrées alimentaires non périssables, des décorations saisonnières et des produits de soins personnels.

Prévoyez d'organiser votre concours sur des plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Instagram, Facebook ou X (anciennement Twitter).

Augmentez la visibilité en créant un hashtag unique pour votre campagne de cadeaux et en encourageant les participants à l'utiliser lorsqu'ils partagent leurs participations. Engagez-vous auprès des participants en répondant rapidement aux commentaires, aux questions et aux demandes de renseignements.

‍

5. Dîner classique de Thanksgiving

Un dîner de Thanksgiving classique permet de rassembler les communautés tout en collectant des fonds. Vendez des billets pour un repas de fête complet, comprenant la dinde et les accompagnements traditionnels. Sollicitez des dons de nourriture auprès de restaurants ou d'épiciers locaux afin de minimiser les coûts.

Créez une atmosphère festive avec des décorations sur le thème de l'automne et prévoyez des activités telles qu'une vente aux enchères silencieuse ou une tombola. Proposez différents niveaux de billets, y compris une option "parrainage d'une famille" permettant aux donateurs d'offrir des repas aux personnes dans le besoin.

Conseil de pro: proposez des réductions et des options de billetterie en ligne pour encourager les gens à acheter des billets pour le dîner avant la date de l'événement.

‍

6. Stand lors d'un événement communautaire de Thanksgiving

Recherchez des événements communautaires sur le thème de Thanksgiving, tels que des festivals d'automne ou des marchés de vacances, et renseignez-vous sur la possibilité d'obtenir un espace de stand. Lorsque vous vous adressez aux organisateurs de l'événement, insistez sur la façon dont la participation de votre association peut contribuer à l'esprit de gratitude et de générosité.

Décorez votre stand avec des couleurs d'automne et des motifs de Thanksgiving. Proposez des activités en rapport avec la fête, comme un "mur de la gratitude" où les visiteurs peuvent faire part de ce dont ils sont reconnaissants, ou un jeu de "lancer de dinde" pour attirer les familles.

Fournissez des documents d'information sur votre cause sur le thème de Thanksgiving. Vendez de petits articles adaptés aux fêtes, comme des tartes à la citrouille, des couronnes d'automne ou des cartes de vœux de Thanksgiving.

Si possible, arrangez-vous pour parler brièvement de la manière dont votre organisation incarne l'esprit de communauté et de générosité de Thanksgiving. Profitez de cette occasion pour raconter des histoires réconfortantes sur l'impact de votre action. Cette approche vous permet de profiter de l'esprit de générosité de la saison tout en sensibilisant le public et en collectant des fonds pour votre cause.

‍

7. Manifestation de collecte de fonds "Turkey Trot

Les Turkey Trots sont très populaires. Il s'agit d'une course à pied amusante organisée le jour de Thanksgiving ou aux alentours. Des coureurs passionnés et des amateurs de marche se réunissent pour participer à des courses de cinq miles.

Choisissez un lieu extérieur, tel qu'un parc ou un centre communautaire, et assurez-vous de vérifier les réglementations locales et d'obtenir tous les permis nécessaires. Nous vous recommandons également de souscrire une assurance responsabilité civile pour l'événement.

Votre objectif principal pour cet événement doit être de créer un itinéraire de course sûr et facilement accessible. Installez des postes de secours, d'eau et de repos à intervalles réguliers le long de l'itinéraire et veillez à ce que du personnel médical soit disponible en cas d'urgence.

Décidez de la manière dont vous allez vendre les billets d'inscription et proposez des réductions pour les inscriptions anticipées. Créez un système d'inscription en ligne pour faciliter l'inscription.

Créez des t-shirts et des dossards pour les participants et encouragez-les à se déguiser sur le thème de Thanksgiving. Prévoyez des activités pour les familles avec enfants, comme la peinture sur visage ou un concours de sculpture de citrouille.

‍

8. Campagne "Give and Get" sur le thème de Thanksgiving

Lancez une campagne "Donnez et recevez" qui combine les achats de Noël et les dons de charité. Créez une liste d'articles sur le thème de Thanksgiving que les sympathisants peuvent acheter et dont les bénéfices sont reversés à votre association.

Offrir des produits tels que :

Sauce artisanale aux airelles ou beurre de potiron

Tabliers ou gants de cuisine sur le thème de Thanksgiving

Bougies ou décorations d'intérieur au parfum d'automne

Miel ou sirop d'érable d'origine locale

Centres de table artisanaux

Établissez des partenariats avec des artisans ou des petites entreprises locales pour obtenir des articles uniques, afin de soutenir la communauté tout en collectant des fonds. Créez des ensembles de cadeaux attrayants, comme un "kit d'accueil pour Thanksgiving" ou un "ensemble de cadeaux pour la gratitude".

Créez une boutique en ligne facile à utiliser, en veillant à ce que le processus d'achat soit fluide, et offrez aux acheteurs la possibilité d'envoyer les articles en cadeau, accompagnés de messages de Thanksgiving personnalisés.

‍

9. Vente de pâtisseries de Thanksgiving

Une vente de pâtisseries pour Thanksgiving est un excellent moyen d'impliquer la communauté, de soutenir les entreprises locales et de collecter des fonds pour votre cause. Ajoutez une touche unique en proposant une variété de pâtisseries, y compris les traditionnels croustillants à la citrouille et aux pommes, des biscuits créatifs et des pains faits à la main.

Pour organiser une vente de pâtisseries réussie, vérifiez les réglementations locales et obtenez tous les permis nécessaires.

Contactez les boulangeries et les cafés locaux pour explorer les possibilités de collaboration et encouragez-les à proposer une variété de produits de boulangerie, notamment des tartes, des biscuits, des gâteaux et des pâtisseries. Vendez des espaces de stands aux entreprises, en leur offrant une plateforme pour présenter leurs produits tout en soutenant la communauté.

Parmi les produits de boulangerie que vous pouvez vendre, citons les cookies aux pépites de chocolat, les cookies au sucre, les cookies aux raisins d'avoine, les cookies au beurre de cacahuète, les snickerdoodles, les brownies classiques et les tartes à la patate douce.

‍

10. Concours de peinture sur citrouille

La collecte de fonds pour la peinture de citrouilles est une activité créative et familiale pour la saison d'automne. Les participants s'affrontent en décorant des citrouilles à l'aide de différentes techniques.

Les citrouilles décorées sont jugées sur la base de différents critères, tels que l'originalité, la créativité et la présentation générale.

Un concours de peinture sur citrouille est généralement ouvert aux personnes de tous âges. Pour que la compétition soit équitable pour tous, il convient de créer des divisions en fonction des groupes d'âge. Choisissez un panel de juges pour évaluer les inscriptions et offrir des prix aux gagnants des différentes catégories.

Fournissez aux participants des citrouilles en guise de frais d'inscription. Si vous ne pouvez pas les fournir, demandez-leur d'apporter les leurs. Vous devez leur fournir des outils pour peindre, tels que des peintures, des pinceaux, des marqueurs et d'autres matériaux de décoration.

Après le jugement, mettez les citrouilles décorées aux enchères pour récolter des fonds supplémentaires. Vous pouvez également envisager de décerner un prix "People's Choice" (choix du public), pour lequel les participants peuvent voter avec des dons.

Le jour de l'événement, créez des cabines photo ou des activités de peinture sur visage pour faire participer les participants.

‍

Étude de cas : Comment le dîner de Thanksgiving du Papillion Center a permis de récolter 18 000 dollars grâce à Zeffy

‍LePapillion Center est un centre confessionnel de conseil et de thérapie. Pour sa collecte de fonds du dîner de Thanksgiving 2023, il a tiré parti des possibilités de parrainage, en proposant des formules de parrainage à plusieurs niveaux, allant du parrainage de l'événement à des rôles de sponsors de soutien.

En utilisant le système de billetterie événementielle 100% gratuit de Zeffy, le Papillion Center a récolté la somme impressionnante de 18 000 dollars pour sa cause, tout en économisant 900 dollars de frais. Ce succès démontre que les bons outils et les bonnes stratégies peuvent considérablement stimuler les efforts de collecte de fonds de Thanksgiving d'une organisation à but non lucratif.

‍

‍

Dernières réflexions sur les idées de collecte de fonds pour Thanksgiving

Dois-je intégrer l'action de grâce à ma campagne de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif ? Oui, les organisations à but non lucratif devraient envisager d'inclure Thanksgiving dans leur campagne de collecte de fonds. Cette saison de gratitude et de don est le moment idéal pour se rapprocher de leurs sympathisants. De nombreuses personnes sont plus enclines à faire des dons ou à participer à des activités caritatives pendant cette période. En exploitant l'esprit de Thanksgiving, vous pouvez créer des liens significatifs avec des donateurs potentiels. Que vous organisiez un rassemblement festif ou un événement virtuel, les fêtes de fin d'année peuvent stimuler l'engagement de la communauté et favoriser un esprit de générosité. Cela peut considérablement stimuler vos efforts de collecte de fonds et renforcer vos relations avec vos sympathisants.

Comment puis-je intégrer la gratitude dans ma collecte de fonds pour Thanksgiving ? Incorporer la gratitude dans votre collecte de fonds de Thanksgiving renforce son impact et s'inscrit dans l'esprit des fêtes. Créez un "mur de la gratitude" où les donateurs peuvent faire part de leurs remerciements.

Proposer à l'achat des "grammes de gratitude", permettant aux sympathisants d'envoyer des messages de remerciement à d'autres personnes.

Incluez une brève pratique ou réflexion sur la gratitude dans votre événement.

Racontez des anecdotes sur la façon dont les dons ont fait la différence, en exprimant la gratitude de votre organisation. Ces éléments permettent non seulement de collecter des fonds, mais aussi de renforcer l'esprit de générosité de Thanksgiving.