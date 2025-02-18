La communication personnalisée avec les donateurs peut augmenter les dons de 40 %, mais la plupart des organisations à but non lucratif continuent d'envoyer les mêmes messages génériques à tous les donateurs. Une segmentation intelligente des donateurs est la clé pour établir des relations plus solides et augmenter les dons, mais de nombreuses organisations ne savent pas par où commencer.
Que vous ayez 100 ou 10 000 donateurs, il est essentiel de comprendre qui ils sont et ce qui les motive pour réussir à collecter des fonds. Grâce à une segmentation efficace, vous pouvez envoyer le bon message au bon donateur et au bon moment, transformant ainsi des donateurs ponctuels en sympathisants mensuels ou en donateurs majeurs.
Ce guide pratique vous montre exactement comment segmenter efficacement vos donateurs grâce à des stratégies éprouvées qui fonctionnent pour les organisations à but non lucratif de toutes tailles.
Table des matières :
Qu'est-ce que la segmentation des donateurs ?
Quels sont les avantages de la segmentation de vos donateurs ?
Quels segments de donateurs devriez-vous créer ?
6 stratégies de segmentation des donateurs pour maximiser l'engagement
Dernières réflexions sur la segmentation des donateurs pour les organisations à but non lucratif
FAQ sur les segments de donateurs
La segmentation des donateurs consiste à organiser vos donateurs en groupes significatifs en fonction de leurs habitudes de don, de leurs intérêts et de leur niveau d'engagement.
Il s'agit de créer des "personas" de donateurs, par exemple en séparant les partisans des programmes environnementaux des donateurs d'initiatives éducatives ou les donateurs mensuels des donateurs annuels. Cela vous permet d'adapter votre communication et vos appels à ce qui importe le plus à chaque groupe.
La segmentation des donateurs permet aux organisations à but non lucratif d'allouer plus efficacement leur temps et leurs ressources limités en identifiant les sympathisants qui s'investissent dans leur cause.
Il révèle non seulement qui sont ces donateurs, mais aussi ce qui motive leur engagement envers votre organisation à but non lucratif. Vous pouvez concentrer vos efforts sur l'entretien de ces relations précieuses qui vous aideront à avoir un impact.
Une segmentation intelligente vous permet d'envoyer le bon message au bon moment à chaque groupe de donateurs, et la personnalisation peut augmenter les dons de 40 %.
Au lieu d'envoyer des courriels de masse génériques, vous pouvez personnaliser les messages qui résonnent, par exemple en partageant des histoires de réussite d'étudiants avec des donateurs du secteur de l'éducation ou en envoyant des opportunités de bénévolat à vos sympathisants les plus engagés.
Cette approche ciblée permet d'établir des relations authentiques et montre aux donateurs que vous comprenez ce qui compte pour eux.
L'examen régulier de la segmentation des donateurs vous aide à déterminer quels groupes sont les plus réactifs et quelles stratégies d'engagement favorisent les conversions. Elle met également en évidence les segments de donateurs ou les campagnes sur lesquels il convient de se concentrer davantage.
Vous pouvez vous assurer que votre approche reste efficace et donne des résultats en affinant vos segments sur la base de ces données.
La segmentation des donateurs en fonction de leur historique de dons vous permet d'adapter les demandes de dons à la capacité de chaque donateur et à ses contributions antérieures. Lorsque votre appel correspond aux habitudes de don d'un donateur potentiel, il est plus probable qu'il contribue.
La segmentation démographique consiste à regrouper les donateurs en fonction de caractéristiques telles que l'âge, le sexe, le lieu de résidence, la profession, le mode de vie et les facteurs socio-économiques. Ces attributs permettent de dresser un tableau complet de vos donateurs et de leur potentiel de don, ainsi que de leurs antécédents, de leurs préférences et de leurs comportements.
Voici quelques caractéristiques démographiques selon lesquelles votre organisation peut segmenter les donateurs :
Voyons comment fonctionne la segmentation démographique à l'aide d'un exemple :
Les donateurs ne préfèrent pas tous rester en contact de la même manière. Si la plupart des donateurs modernes privilégient les communications numériques telles que les courriels et les SMS, certains préfèrent les appels téléphoniques ou les réunions en personne.
Comprendre ces préférences vous permet de communiquer plus efficacement tout en économisant du temps et des ressources. En atteignant les donateurs par les canaux qu'ils préfèrent, vous pouvez augmenter de manière significative les taux de réponse et l'engagement dans vos campagnes.
Les segments de communication les plus courants sont les suivants :
Votre association gère probablement plusieurs programmes qui répondent à des défis ou à des besoins spécifiques. Tous les programmes ont besoin d'être soutenus, mais les donateurs ne se sentent pas tous concernés par les mêmes programmes.
Par exemple, certains préféreront participer activement à des initiatives dans le domaine de la santé, tandis que d'autres se préoccuperont davantage de causes éducatives.
La segmentation des donateurs en fonction de leurs centres d'intérêt vous permet d'adapter les appels à leurs intérêts et à leurs motivations, ce qui augmente vos chances d'obtenir leur soutien.
RFM signifie récurrence, fréquence et valeur monétaire. Il s'agit d'une méthode couramment utilisée pour la segmentation et l'analyse des donateurs.
En notant ou en classant vos donateurs en fonction de chaque facteur (récurrence, fréquence et valeur monétaire), vous pouvez adapter plus précisément vos efforts de collecte de fonds à leurs habitudes de don.
La manière dont vous vous adressez aux donateurs majeurs sera différente de celle des donateurs récurrents ou des donateurs ayant cessé leur activité. En segmentant les donateurs en fonction de leur type, vous pouvez créer des plans personnalisés encourageant les donateurs à prendre des mesures adaptées à leur parcours de don unique.
La durée de votre relation avec les donateurs détermine le ton et le contenu de vos messages. Un donateur de longue date qui contribue régulièrement n'a pas besoin d'informations de base sur le travail de votre association.
Un nouveau donateur qui s'est inscrit il y a deux semaines peut se sentir dépassé par des messages fréquents soulignant son importance pour votre organisation.
Vos efforts de sensibilisation doivent correspondre à l'étape à laquelle se trouve chaque donateur dans sa relation avec votre organisation, ce qui vous permet d'établir des relations authentiques et durables avec vos sympathisants.
Voici quelques exemples de segments de la longueur de la relation :
Lorsque vous analysez la façon dont les donateurs interagissent avec votre organisation, vous obtenez des informations précieuses sur leurs motivations et leur engagement. La segmentation des donateurs en fonction de leur niveau d'engagement vous permet de personnaliser les appels en fonction de la façon dont ils interagissent actuellement avec votre organisation.
Voici comment créer des segments basés sur l'engagement :
Les bénévoles : Les bénévoles donnent de leur temps, de leurs compétences et de leur passion, ce qui en fait souvent les défenseurs les plus engagés de votre organisation. En entretenant ces relations, vous pouvez en faire des défenseurs fidèles et des donateurs éventuels, même s'ils ne font pas de dons immédiatement.
Participants à des événements : Les personnes qui participent à vos collectes de fonds, webinaires ou ateliers ont déjà manifesté de l'intérêt pour votre travail. Ils ont fait l'effort de s'engager en personne (ou virtuellement), de sorte qu'un suivi bien ciblé après l'événement peut convertir cet intérêt initial en un engagement plus profond.
Canaux numériques : Les sympathisants qui ouvrent régulièrement vos courriels, partagent vos messages sociaux ou visitent votre site web montrent des signes d'intérêt pour votre association. Reconnaître ces signaux et y répondre par un contenu pertinent renforcera leur engagement.
Commencez par les segments qui soutiennent directement les objectifs clés de votre organisation.
Si votre objectif est d'augmenter les dons mensuels, concentrez-vous sur la segmentation en fonction de la fréquence et du montant des dons. Vous souhaitez développer des prospects parmi les grands donateurs ? Segmentez par capacité et niveau d'engagement.
Choisissez 3 ou 4 segments clés qui correspondent à vos priorités actuelles plutôt que d'essayer de segmenter de toutes les manières possibles. Cette approche ciblée vous permet de prendre des mesures significatives à partir des données relatives à vos donateurs.
Définissez clairement la manière dont vous interagirez avec chaque segment de donateurs afin de les guider vers des résultats spécifiques.
Par exemple, vous pouvez vouloir transformer vos premiers donateurs en donateurs mensuels, réengager les donateurs qui n'ont plus fait de dons ou encourager les bénévoles à faire leur premier don. Pour ce faire, identifiez les étapes clés du cycle du donateur:
Ensuite, créez un contenu sur mesure pour chaque étape en fonction de ce que vous savez de vos donateurs et utilisez les canaux qu'ils préfèrent.
Par exemple, les nouveaux donateurs passent de l'étape du don à celle de l'engagement. Avant d'introduire votre programme de dons mensuels, envisagez de lancer une série d'accueil qui leur présente la mission et les initiatives de votre association.
La segmentation manuelle des donateurs prend du temps et peut entraîner des erreurs. Avec un logiciel de gestion des donateurs ou un CRM, vous pouvez définir des règles pour classer automatiquement les donateurs en fonction de différents segments tels que la date du don, le montant, la participation à un événement et d'autres filtres.
Avec le bon logiciel, vous pouvez rationaliser la communication avec les donateurs et voir comment les différents segments interagissent avec votre message afin d'améliorer vos stratégies de sensibilisation.
Basez votre segmentation sur le comportement réel des donateurs et sur des données, et non sur des suppositions. Au lieu de supposer que les jeunes donateurs préfèrent les médias sociaux ou que les grands donateurs veulent des communications formelles, analysez vos interactions réelles avec les donateurs.
Examinez les messages qui obtiennent les meilleurs taux de réponse, les événements qui attirent des groupes de donateurs spécifiques et les modèles de dons qui se dégagent des différentes catégories de donateurs. Laissez les données guider votre stratégie de segmentation.
Facilitez la tâche des donateurs en leur permettant de vous faire part de leurs préférences. Ajoutez des options de préférence simples à vos formulaires de don, envoyez de courtes enquêtes après les dons et suivez les communications qui obtiennent les meilleures réponses.
Soyez attentif à la manière dont les donateurs s'engagent réellement avec vous - leurs actions sont souvent plus éloquentes que leurs préférences déclarées. Utilisez ce retour d'information direct pour affiner en permanence vos segments et vos stratégies de communication.
La segmentation des donateurs est un processus continu qui exige que vous suiviez les réactions des donateurs à vos campagnes segmentées.
En analysant ces résultats, vous pouvez repérer les faiblesses de vos segments et les ajuster pour améliorer les performances de la campagne.
Par exemple, si vos courriels de bienvenue n'attirent pas les nouveaux donateurs de manière efficace, vous devrez peut-être changer de canal de communication.
Voici comment vous pouvez contrôler et affiner votre processus de segmentation des donateurs :
Une segmentation efficace des donateurs est essentielle pour renforcer les relations avec les personnes qui vous soutiennent. Bien que de nombreuses organisations comprennent l'importance de la segmentation de leurs donateurs, il est parfois difficile de s'y atteler.
La clé est de commencer par quelques segments essentiels qui correspondent à vos objectifs, d'utiliser des données fiables pour informer vos décisions et d'affiner continuellement votre approche en fonction des résultats.
Rappelez-vous que la segmentation ne consiste pas à créer des catégories complexes, mais à mieux comprendre vos donateurs afin de les servir plus efficacement.
