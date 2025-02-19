Pour trouver les bons donateurs, il faut plus que de la chance. Avec des ressources limitées et une concurrence croissante pour les financements, les organisations à but non lucratif ne peuvent pas se permettre de perdre du temps avec des donateurs qui ne leur conviennent pas. Pourtant, de nombreuses organisations peinent à identifier les prospects les plus susceptibles de soutenir leur cause.
La recherche systématique de donateurs potentiels transforme cette supposition en stratégie. En comprenant qui sont vos donateurs potentiels - leur capacité de don, leurs intérêts et leur lien avec votre mission - vous pouvez concentrer vos efforts de sensibilisation là où ils auront le plus d'impact.
Dans ce guide, nous vous montrerons exactement comment trouver et évaluer les bons prospects pour les besoins uniques de votre association.
Table des matières
Qu'est-ce que la recherche de prospects ?
5 avantages de la recherche de prospects auprès des donateurs
4 éléments clés de la recherche de donateurs
5 étapes pour mener à bien la recherche de prospects pour votre organisation à but non lucratif
8 outils pour la recherche de donateurs pour votre association
3 bonnes pratiques pour la recherche de donateurs
Dernières réflexions sur la recherche de prospects auprès des donateurs
FAQ sur la recherche de prospects
La recherche de prospects permet aux organisations à but non lucratif d'identifier et d'évaluer les donateurs potentiels les plus susceptibles de soutenir leur cause.
Il s'agit de comprendre non seulement qui peut donner, mais aussi qui donnera - en examinant des facteurs tels que l'historique des dons, le lien avec votre mission et la capacité financière. Cette approche systématique vous permet de concentrer vos ressources limitées sur l'établissement de relations avec les donateurs les plus susceptibles de devenir des soutiens à long terme.
La recherche de prospects permet d'identifier les grands donateurs potentiels en examinant leur capacité à donner, leur lien avec votre mission et leur inclination à l'égard de votre cause. Cette analyse vous aide également à identifier les donateurs de niveau intermédiaire susceptibles de faire des dons plus importants.
L'analyse des habitudes de don des donateurs révèle quand les donateurs préfèrent donner, comment ils aiment donner et quelles sont les initiatives qui leur tiennent le plus à cœur. Ces informations permettent d'élaborer des stratégies de collecte de fonds et de gestion ciblées qui trouvent un écho auprès des donateurs.
La recherche de prospects vous aide à comprendre la capacité de don de chaque donateur en examinant ses contributions antérieures et son historique d'engagement. Cela vous permet de faire des demandes appropriées qui correspondent à la fois à leurs intérêts et à leur capacité à donner.
En alignant vos demandes sur la capacité de don d'un donateur, vous augmentez la probabilité qu'il soutienne la mission de votre association.
Une recherche régulière de prospects vous aide à suivre les changements dans la vie de vos donateurs, qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'un déménagement ou d'une modification de la capacité de don. En tenant ces informations à jour, vous ne manquerez pas d'occasions d'approfondir vos relations ou d'adapter votre approche à l'évolution de la situation de vos donateurs.
Cessez de courir après les mauvais prospects. En comprenant qui est le plus susceptible de donner avant d'investir dans la prospection, vous pouvez concentrer vos ressources limitées là où elles auront un impact réel. Cette approche ciblée se traduit par des taux de réponse plus élevés et un meilleur rendement de vos efforts de collecte de fonds.
L'évaluation du patrimoine aide les organisations à but non lucratif à identifier les donateurs ayant un potentiel de don important. Il utilise des marqueurs de capacité, également connus sous le nom d'indicateurs de richesse, pour évaluer la capacité financière d'un prospect et déterminer les montants appropriés à demander, comme par exemple :
Les marqueurs philanthropiques, également appelés marqueurs d'affinité, permettent de trouver des donateurs potentiels dont les valeurs et les expériences correspondent à votre mission. Ces marqueurs comprennent souvent
Les indicateurs d'engagement mesurent la manière dont les donateurs potentiels interagissent avec votre organisation, ce qui permet d'évaluer leur lien avec votre mission et la probabilité qu'ils soutiennent votre cause. Ces indicateurs comprennent la participation aux événements de collecte de fonds, l'implication des bénévoles et l'engagement numérique par le biais de réponses aux courriels, d'interactions avec les médias sociaux et de visites du site web.
Les informations personnelles vous permettent de bien comprendre qui est chaque prospect et comment vous pouvez entrer en contact avec lui de manière plus significative. Il s'agit notamment des éléments suivants
Commencez par définir le profil de votre donateur idéal - peut-être cherchez-vous à atteindre une personne disposant de ressources financières importantes ou une personne profondément investie dans votre mission. La définition de critères clairs concernant les donateurs permet de concentrer les efforts de recherche et d'identifier les prospects les plus appropriés.
Par exemple, le profil idéal du donateur d'une association d'aide à l'enfance pourrait être le suivant :
Avant de commencer la recherche de prospects, assurez-vous que votre base de données est propre et bien organisée. Vous éviterez ainsi que vos nouveaux enregistrements ne soient mélangés à des informations obsolètes.
Voici quelques pratiques d'hygiène des données à privilégier :
Une fois le profil du donateur clairement établi, vous pouvez commencer à chercher de nouveaux prospects en utilisant ces méthodes :
Après avoir identifié les prospects potentiels, élaborez des profils détaillés pour chaque individu. Vous devez inclure des informations personnelles de base telles que l'âge, la profession et l'éducation. Ajoutez ensuite l'historique de leurs dons et les données relatives à leur capacité financière, couvrant des actifs tels que les biens immobiliers, les affiliations commerciales et la propriété d'actions.
Parmi les sources permettant de recueillir ces informations, on peut citer
Une fois que vous avez identifié vos prospects, il est temps de les classer par catégories. La segmentation vous permet de personnaliser votre approche et de renforcer les liens avec différents types de donateurs. Vous pouvez segmenter vos donateurs en fonction de caractéristiques telles que
WealthEngine crée des profils de donateurs détaillés avec des informations sur le patrimoine, les revenus et l'historique des dons caritatifs. La plateforme se concentre sur la propension à donner, qui évalue la probabilité qu'une personne fasse un don en fonction de son patrimoine et de données philanthropiques. Elle identifie et corrige automatiquement les erreurs de données dans votre base de données, ce qui permet d'éviter les erreurs d'approche.
Kindsight, anciennement connu sous le nom d'iWave, est un autre outil de prospection pour l'évaluation de la richesse et le profilage philanthropique, qui se concentre sur la capacité et l'inclination des donateurs. La plateforme utilise une agrégation de données sophistiquée, une modélisation prédictive et une analyse pour créer des listes de prospects.
DonorSearch gère l'une des plus grandes bases de données philanthropiques au monde. La plateforme complète les informations manquantes sur les donateurs et identifie de nouveaux prospects pour les dons majeurs et les dons planifiés. Sa fonction de recherche par mot-clé vous permet de trouver rapidement les informations essentielles sur le profil des donateurs afin de prendre des décisions éclairées en matière de collecte de fonds.
Candid permet aux organisations à but non lucratif d'accéder aux formulaires 990 afin d'identifier les fondations et les grands donateurs qui soutiennent des causes similaires. La plateforme propose des outils de recherche de subventions adaptés à des missions et à des zones géographiques spécifiques.
Zeffy est un logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit, conçu exclusivement pour les organisations à but non lucratif. Notre plateforme vous permet d'organiser et d'agir sur votre recherche de prospects grâce à de puissants outils de gestion des donateurs. Bien que Zeffy n'effectue pas de recherche de prospects directement, nous offrons des fonctionnalités essentielles pour gérer les données des prospects et les relations avec les donateurs en un seul endroit.
Grâce à de puissants outils de suivi des donateurs et d'engagement, Zeffy aide les organisations à but non lucratif à établir des relations significatives avec leurs donateurs tout en conservant chaque dollar pour leur cause.
Bloomerang est un outil de gestion des donateurs et de suivi de l'engagement qui aide à construire des relations significatives avec les prospects. Il offre des outils pour suivre les dons, créer des communications ciblées et gérer des campagnes de collecte de fonds.
LinkedIn Sales Navigator permet à votre organisation à but non lucratif de trouver et d'entrer en contact avec des dirigeants d'entreprise et des professionnels qui s'alignent sur votre mission. Ses filtres de recherche avancés couvrant la géographie, l'industrie, l'entreprise, et plus encore, vous aident à identifier des individus ayant des intérêts philanthropiques ou des organisations soutenant activement des causes sociales.
Hootsuite aide les organisations à but non lucratif à suivre les hashtags, les mots-clés et les mentions dans les médias sociaux afin d'identifier les donateurs potentiels qui discutent des sujets liés à votre mission. Il permet également de découvrir des opportunités d'engagement avec des entreprises et des individus qui soutiennent activement des initiatives similaires.
Lorsque votre équipe est à bout de souffle, les consultants en recherche de prospects peuvent multiplier votre impact. Ces spécialistes apportent leur expertise et des ressources dédiées pour identifier rapidement vos meilleurs donateurs potentiels.
Ils travailleront en fonction de vos besoins et de votre budget afin de vous fournir des listes de prospects ciblées, que ce soit pour des programmes de dons annuels ou des campagnes de dons importants.
Les événements communautaires tels que les concerts, les galas et les dîners vous permettent d'entrer en contact avec des personnes passionnées par les causes sociales. En consultant les médias sociaux et les archives publiques, vous pouvez faire des recherches de fond et obtenir des informations précieuses sur leurs centres d'intérêt et leur engagement dans la communauté.
Grâce à ces informations, vous pouvez entamer une conversation et établir des relations fructueuses fondées sur des valeurs communes.
Une fois que vous avez sélectionné des prospects qualifiés, élaborez un plan pour tirer parti de ces relations au lieu de demander directement des contributions. Ce plan doit préciser les canaux à utiliser, le moment de l'approche et le message à utiliser.
Il déterminera s'il convient d'appeler votre prospect, de l'inviter à un événement, de le rencontrer en personne ou de lui envoyer une lettre personnalisée en fonction de ses préférences et des dons qu'il a effectués par le passé.
Une recherche de prospects efficace transforme la collecte de fonds, qui passe d'une approche aléatoire à des partenariats stratégiques avec les donateurs. En comprenant qui sont vos meilleurs donateurs potentiels, vous pouvez vous concentrer sur l'établissement de liens significatifs qui mènent à un soutien durable.
Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy vous aide à organiser les données des donateurs, à suivre les relations et à gérer les contacts, le tout sans payer un seul centime. Notre plateforme vous donne les outils nécessaires pour transformer les prospects en sympathisants engagés tout en conservant l'intégralité de vos dons pour votre cause.
