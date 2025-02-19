Comment Zeffy peut être gratuit ?
Comment Zeffy peut être gratuit ?
Zeffy dépend entièrement des contributions optionnelles des donateurs. Lors de la confirmation du paiement, nous demandons aux donateurs de laisser une contribution optionnelles à Zeffy.
Guides sur les organisations à but non lucratif

Comment prospecter des donateurs pour votre association (+ modèle gratuit)

19 février 2025

Pour trouver les bons donateurs, il faut plus que de la chance. Avec des ressources limitées et une concurrence croissante pour les financements, les organisations à but non lucratif ne peuvent pas se permettre de perdre du temps avec des donateurs qui ne leur conviennent pas. Pourtant, de nombreuses organisations peinent à identifier les prospects les plus susceptibles de soutenir leur cause.

La recherche systématique de donateurs potentiels transforme cette supposition en stratégie. En comprenant qui sont vos donateurs potentiels - leur capacité de don, leurs intérêts et leur lien avec votre mission - vous pouvez concentrer vos efforts de sensibilisation là où ils auront le plus d'impact. 

Dans ce guide, nous vous montrerons exactement comment trouver et évaluer les bons prospects pour les besoins uniques de votre association.

Table des matières

Qu'est-ce que la recherche de prospects ?

5 avantages de la recherche de prospects auprès des donateurs

4 éléments clés de la recherche de donateurs

5 étapes pour mener à bien la recherche de prospects pour votre organisation à but non lucratif

Téléchargez gratuitement notre modèle de recherche de donateurs 

8 outils pour la recherche de donateurs pour votre association

3 bonnes pratiques pour la recherche de donateurs

Dernières réflexions sur la recherche de prospects auprès des donateurs

FAQ sur la recherche de prospects 

Qu'est-ce que la recherche de prospects ?

La recherche de prospects permet aux organisations à but non lucratif d'identifier et d'évaluer les donateurs potentiels les plus susceptibles de soutenir leur cause. 

Il s'agit de comprendre non seulement qui peut donner, mais aussi qui donnera - en examinant des facteurs tels que l'historique des dons, le lien avec votre mission et la capacité financière. Cette approche systématique vous permet de concentrer vos ressources limitées sur l'établissement de relations avec les donateurs les plus susceptibles de devenir des soutiens à long terme.

5 avantages de la recherche de donateurs

1. Révéler le potentiel des donneurs

La recherche de prospects permet d'identifier les grands donateurs potentiels en examinant leur capacité à donner, leur lien avec votre mission et leur inclination à l'égard de votre cause. Cette analyse vous aide également à identifier les donateurs de niveau intermédiaire susceptibles de faire des dons plus importants.

Consultez les 9 stratégies efficaces pour la collecte de fonds auprès des grands donateurs

2. Renforcer les stratégies de collecte de fonds

L'analyse des habitudes de don des donateurs révèle quand les donateurs préfèrent donner, comment ils aiment donner et quelles sont les initiatives qui leur tiennent le plus à cœur. Ces informations permettent d'élaborer des stratégies de collecte de fonds et de gestion ciblées qui trouvent un écho auprès des donateurs.

Apprenez à créer un plan de collecte de fonds efficace pour votre organisation à but non lucratif.

3. Assure des demandes personnalisées

La recherche de prospects vous aide à comprendre la capacité de don de chaque donateur en examinant ses contributions antérieures et son historique d'engagement. Cela vous permet de faire des demandes appropriées qui correspondent à la fois à leurs intérêts et à leur capacité à donner.

En alignant vos demandes sur la capacité de don d'un donateur, vous augmentez la probabilité qu'il soutienne la mission de votre association.

4. Tenir à jour les dossiers

Une recherche régulière de prospects vous aide à suivre les changements dans la vie de vos donateurs, qu'il s'agisse d'un nouvel emploi, d'un déménagement ou d'une modification de la capacité de don. En tenant ces informations à jour, vous ne manquerez pas d'occasions d'approfondir vos relations ou d'adapter votre approche à l'évolution de la situation de vos donateurs.

5. Gain de temps et de ressources 

Cessez de courir après les mauvais prospects. En comprenant qui est le plus susceptible de donner avant d'investir dans la prospection, vous pouvez concentrer vos ressources limitées là où elles auront un impact réel. Cette approche ciblée se traduit par des taux de réponse plus élevés et un meilleur rendement de vos efforts de collecte de fonds.

4 éléments clés de la recherche de donateurs

1. Analyse de la richesse 

L'évaluation du patrimoine aide les organisations à but non lucratif à identifier les donateurs ayant un potentiel de don important. Il utilise des marqueurs de capacité, également connus sous le nom d'indicateurs de richesse, pour évaluer la capacité financière d'un prospect et déterminer les montants appropriés à demander, comme par exemple : 

2. Marqueurs philanthropiques 

Les marqueurs philanthropiques, également appelés marqueurs d'affinité, permettent de trouver des donateurs potentiels dont les valeurs et les expériences correspondent à votre mission. Ces marqueurs comprennent souvent

3. Indicateurs d'engagement 

Les indicateurs d'engagement mesurent la manière dont les donateurs potentiels interagissent avec votre organisation, ce qui permet d'évaluer leur lien avec votre mission et la probabilité qu'ils soutiennent votre cause. Ces indicateurs comprennent la participation aux événements de collecte de fonds, l'implication des bénévoles et l'engagement numérique par le biais de réponses aux courriels, d'interactions avec les médias sociaux et de visites du site web.

4. Informations personnelles 

Les informations personnelles vous permettent de bien comprendre qui est chaque prospect et comment vous pouvez entrer en contact avec lui de manière plus significative. Il s'agit notamment des éléments suivants

5 étapes pour mener à bien la recherche de prospects pour votre organisation à but non lucratif

1. Définissez le profil de votre prospect idéal

Commencez par définir le profil de votre donateur idéal - peut-être cherchez-vous à atteindre une personne disposant de ressources financières importantes ou une personne profondément investie dans votre mission. La définition de critères clairs concernant les donateurs permet de concentrer les efforts de recherche et d'identifier les prospects les plus appropriés.

Par exemple, le profil idéal du donateur d'une association d'aide à l'enfance pourrait être le suivant :

2. Nettoyer votre ancienne base de données

Avant de commencer la recherche de prospects, assurez-vous que votre base de données est propre et bien organisée. Vous éviterez ainsi que vos nouveaux enregistrements ne soient mélangés à des informations obsolètes.

Voici quelques pratiques d'hygiène des données à privilégier :

3. Créer une nouvelle liste de prospects

Une fois le profil du donateur clairement établi, vous pouvez commencer à chercher de nouveaux prospects en utilisant ces méthodes :

4. Établir des profils de prospects

Après avoir identifié les prospects potentiels, élaborez des profils détaillés pour chaque individu. Vous devez inclure des informations personnelles de base telles que l'âge, la profession et l'éducation. Ajoutez ensuite l'historique de leurs dons et les données relatives à leur capacité financière, couvrant des actifs tels que les biens immobiliers, les affiliations commerciales et la propriété d'actions.

Parmi les sources permettant de recueillir ces informations, on peut citer

5. Analyser et classer en vue d'un appel d'offres

Une fois que vous avez identifié vos prospects, il est temps de les classer par catégories. La segmentation vous permet de personnaliser votre approche et de renforcer les liens avec différents types de donateurs. Vous pouvez segmenter vos donateurs en fonction de caractéristiques telles que

Téléchargez gratuitement notre modèle de recherche de donateurs 

Modèle complet de profil de prospect de donateur [Prochainement]

8 outils pour la recherche de donateurs pour votre association

  1. WealthEngine
  2. Kindsight (iWave)
  3. Recherche de donateurs
  4. Candidat
  5. Zeffy
  6. Salesforce
  7. Navigateur de vente LinkedIn 
  8. Hootsuite

1. WealthEngine : Outil d'analyse du patrimoine

WealthEngine crée des profils de donateurs détaillés avec des informations sur le patrimoine, les revenus et l'historique des dons caritatifs. La plateforme se concentre sur la propension à donner, qui évalue la probabilité qu'une personne fasse un don en fonction de son patrimoine et de données philanthropiques. Elle identifie et corrige automatiquement les erreurs de données dans votre base de données, ce qui permet d'éviter les erreurs d'approche.

Caractéristiques principales :

2. Kindsight (iWave) : Outil de sélection de la richesse

Kindsight, anciennement connu sous le nom d'iWave, est un autre outil de prospection pour l'évaluation de la richesse et le profilage philanthropique, qui se concentre sur la capacité et l'inclination des donateurs. La plateforme utilise une agrégation de données sophistiquée, une modélisation prédictive et une analyse pour créer des listes de prospects.

Caractéristiques principales :

3. DonorSearch : Base de données philanthropiques

DonorSearch gère l'une des plus grandes bases de données philanthropiques au monde. La plateforme complète les informations manquantes sur les donateurs et identifie de nouveaux prospects pour les dons majeurs et les dons planifiés. Sa fonction de recherche par mot-clé vous permet de trouver rapidement les informations essentielles sur le profil des donateurs afin de prendre des décisions éclairées en matière de collecte de fonds.

Caractéristiques principales :

4. Candid : Base de données philanthropique

Candid permet aux organisations à but non lucratif d'accéder aux formulaires 990 afin d'identifier les fondations et les grands donateurs qui soutiennent des causes similaires. La plateforme propose des outils de recherche de subventions adaptés à des missions et à des zones géographiques spécifiques.

Caractéristiques principales :

5. Zeffy : Le SEUL CRM à but non lucratif 100% gratuit

Zeffy est un logiciel de gestion des donateurs 100% gratuit, conçu exclusivement pour les organisations à but non lucratif. Notre plateforme vous permet d'organiser et d'agir sur votre recherche de prospects grâce à de puissants outils de gestion des donateurs. Bien que Zeffy n'effectue pas de recherche de prospects directement, nous offrons des fonctionnalités essentielles pour gérer les données des prospects et les relations avec les donateurs en un seul endroit.

Grâce à de puissants outils de suivi des donateurs et d'engagement, Zeffy aide les organisations à but non lucratif à établir des relations significatives avec leurs donateurs tout en conservant chaque dollar pour leur cause.

Caractéristiques principales :

Gérez et engagez vos donateurs gratuitement avec Zeffy

6. Bloomerang : CRM à but non lucratif

Bloomerang est un outil de gestion des donateurs et de suivi de l'engagement qui aide à construire des relations significatives avec les prospects. Il offre des outils pour suivre les dons, créer des communications ciblées et gérer des campagnes de collecte de fonds.

Caractéristiques principales :

Zeffy vs Bloomerang : Comparer les deux outils de CRM pour faire le bon choix

7. LinkedIn Sales Navigator : Outil d'écoute des médias sociaux

LinkedIn Sales Navigator permet à votre organisation à but non lucratif de trouver et d'entrer en contact avec des dirigeants d'entreprise et des professionnels qui s'alignent sur votre mission. Ses filtres de recherche avancés couvrant la géographie, l'industrie, l'entreprise, et plus encore, vous aident à identifier des individus ayant des intérêts philanthropiques ou des organisations soutenant activement des causes sociales.

Caractéristiques principales :

8. Hootsuite : Outil d'écoute des médias sociaux

Hootsuite aide les organisations à but non lucratif à suivre les hashtags, les mots-clés et les mentions dans les médias sociaux afin d'identifier les donateurs potentiels qui discutent des sujets liés à votre mission. Il permet également de découvrir des opportunités d'engagement avec des entreprises et des individus qui soutiennent activement des initiatives similaires.

Caractéristiques principales :

3 bonnes pratiques pour la recherche de donateurs

1. Travailler avec des consultants en recherche de prospects

Lorsque votre équipe est à bout de souffle, les consultants en recherche de prospects peuvent multiplier votre impact. Ces spécialistes apportent leur expertise et des ressources dédiées pour identifier rapidement vos meilleurs donateurs potentiels. 

Ils travailleront en fonction de vos besoins et de votre budget afin de vous fournir des listes de prospects ciblées, que ce soit pour des programmes de dons annuels ou des campagnes de dons importants.

2. Assister à des événements communautaires

Les événements communautaires tels que les concerts, les galas et les dîners vous permettent d'entrer en contact avec des personnes passionnées par les causes sociales. En consultant les médias sociaux et les archives publiques, vous pouvez faire des recherches de fond et obtenir des informations précieuses sur leurs centres d'intérêt et leur engagement dans la communauté.

Grâce à ces informations, vous pouvez entamer une conversation et établir des relations fructueuses fondées sur des valeurs communes.

3. Mettre l'accent sur l'établissement de relations

Une fois que vous avez sélectionné des prospects qualifiés, élaborez un plan pour tirer parti de ces relations au lieu de demander directement des contributions. Ce plan doit préciser les canaux à utiliser, le moment de l'approche et le message à utiliser.

Il déterminera s'il convient d'appeler votre prospect, de l'inviter à un événement, de le rencontrer en personne ou de lui envoyer une lettre personnalisée en fonction de ses préférences et des dons qu'il a effectués par le passé.

Lisez notre guide sur l'entretien des donateurs pour savoir comment créer de meilleurs liens.

Dernières réflexions sur la recherche de prospects auprès des donateurs

Une recherche de prospects efficace transforme la collecte de fonds, qui passe d'une approche aléatoire à des partenariats stratégiques avec les donateurs. En comprenant qui sont vos meilleurs donateurs potentiels, vous pouvez vous concentrer sur l'établissement de liens significatifs qui mènent à un soutien durable.

Le système de gestion des donateurs 100% gratuit de Zeffy vous aide à organiser les données des donateurs, à suivre les relations et à gérer les contacts, le tout sans payer un seul centime. Notre plateforme vous donne les outils nécessaires pour transformer les prospects en sympathisants engagés tout en conservant l'intégralité de vos dons pour votre cause.

S'inscrire à la solution 100% gratuite de gestion des donateurs de Zeffy pour les organisations à but non lucratif

FAQ sur la recherche de prospects

Vous devez mettre à jour les informations sur vos donateurs potentiels régulièrement, idéalement au moins deux fois par an, afin de conserver votre base de données de donateurs à jour. Cette mise à jour permet de prendre en compte les changements importants dans la vie des donateurs, qu'il s'agisse d'une évolution de carrière ou d'un changement d'intérêt philanthropique.

Avant de lancer d'importants efforts de collecte de fonds, tels que des initiatives de dons majeurs ou des campagnes d'investissement, prenez soin de vérifier si vous disposez d'informations correctes et complètes sur les donateurs.

La segmentation des donateurs dans la recherche de prospects organise les donateurs potentiels en groupes distincts en fonction de leur capacité de don, de leurs intérêts et de leur engagement passé. En segmentant les donateurs, vous pouvez élaborer des approches ciblées pour chaque groupe présentant des caractéristiques similaires, au lieu de créer des stratégies individuelles pour chaque donateur.

Par exemple, les donateurs intéressés par les programmes d'éducation peuvent recevoir des mises à jour sur l'impact des bourses, tandis que ceux qui se passionnent pour le développement communautaire sont informés des initiatives locales.

Lorsqu'elle mène des recherches sur les donateurs potentiels, votre organisation à but non lucratif doit veiller à respecter les lois sur la protection de la vie privée telles que le GDPR ou le CCPA. N'utilisez que des informations accessibles au public, comme les profils de médias sociaux, les archives publiques ou les sites web officiels, afin d'éviter de violer la vie privée d'une personne.

Vous devez respecter la confidentialité des donateurs en stockant les données en toute sécurité dans un système de gestion des donateurs protégé. Essayez également d'assurer la transparence avec les prospects en les informant de la manière dont leurs informations seront utilisées, en particulier s'ils sont déjà engagés avec votre association.

La seule plateforme de collecte de fonds 100 % gratuitepour les organisations à but non lucratif

Collecter des dons sans frais
Rédigé par
Camille Duboz

