Zoho CRM and eTapestry help you track donors, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Zoho CRM VS E Tapestry
Zoho CRM costs $20/user/month plus add-ons, and eTapestry charges monthly fees plus card processing costs. Zeffy operates on voluntary donor contributions, so every dollar raised goes directly to your mission.
Zoho CRM lacks donation forms and event tools, while eTapestry requires separate platforms for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything you need in one place.
Zoho CRM and eTapestry offer tiered support based on your subscription level. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every organization, regardless of size.
Zeffy offers 100% free fundraising tools built specifically for nonprofits, while Zoho CRM costs $20+ per user monthly and lacks donation processing. You get everything in one platform without fees eating into your mission funds.
Unlike eTapestry's monthly fees plus $600 yearly costs, Zeffy is completely free with donors having the option to leave voluntary contributions. You avoid complex integrations since everything works together seamlessly.
Yes, plus much more. Zeffy combines donor tracking, online donations, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one free platform. No need for multiple expensive tools or third-party payment processors.
Zeffy combines donor management with complete fundraising tools in one free platform. While Zoho CRM and eTapestry focus only on tracking donors, Zeffy lets you collect donations, sell tickets, and run campaigns without monthly fees or payment processing costs.
Traditional donor management systems charge monthly fees plus processing costs. Zoho CRM costs $20+ per user monthly, eTapestry charges monthly fees plus $600 yearly. Zeffy is completely free, with donors having the option to leave voluntary contributions.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
