Zkipster and Zoho Backstage help you manage events, but they charge fees that cut into your fundraising. Zeffy gives you event ticketing, guest management, and donation tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Zkipster VS Zoho Backstage
💸
Zkipster and Zoho Backstage charge monthly fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising event actually raises money for your mission.
🎟️
Zkipster and Zoho Backstage handle guest lists but lack donation processing, auctions, and raffles. Zeffy gives you complete fundraising capabilities in one platform.
📞
Zkipster and Zoho Backstage offer tiered support during business hours. Zeffy provides unlimited support through live chat, calls, and training whenever you need help.
Zkipster costs $475/month plus contact fees and focuses on corporate guest lists, not fundraising. Zeffy offers complete event management with donations, ticketing, and auctions at zero cost to your organization.
Zoho Backstage charges monthly fees plus card processing fees and lacks donation tools. Zeffy provides integrated fundraising features like auctions, peer-to-peer campaigns, and donation processing with no platform fees.
Yes. Unlike Zkipster and Zoho Backstage which focus only on event logistics, Zeffy combines event management with donor CRM, giving tracking, and ongoing supporter engagement in one platform.
Zkipster costs $475/month plus contact fees and only handles guest lists, not fundraising. Zeffy gives you complete event management with built-in donations, auctions, and ticketing at zero cost.
Zoho Backstage charges monthly fees plus card processing fees and lacks donation tools. Zeffy includes fundraising features like peer-to-peer campaigns and donor management with no platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
