WooCommerce and Wix help you build online stores, but they charge transaction fees and monthly costs that add up quickly. Zeffy gives you everything you need to sell merchandise, tickets, and accept donations — all with zero fees so every dollar goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Wix
💸
WooCommerce and Wix charge 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly hosting fees. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
🧰
WooCommerce and Wix require expensive plugins and manual workarounds for auctions and raffles. Zeffy includes donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising built for nonprofits.
⚡
WooCommerce and Wix need technical setup, hosting configuration, and plugin installations. Zeffy launches your fundraising campaign in minutes with templates designed for nonprofit success.
Unlike WooCommerce and Wix that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free for nonprofits. You get donations, events, memberships, and peer-to-peer fundraising without paying hosting fees, plugin costs, or card processing charges.
WooCommerce requires hosting, paid plugins, and transaction fees that add up quickly. Wix charges monthly plans plus card fees per donation. Zeffy costs nothing - donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. While WooCommerce and Wix are built for retail sales, Zeffy is designed specifically for nonprofits. You get donor management, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and membership tools without needing expensive plugins or workarounds.
Ecommerce platforms like WooCommerce and Wix are built for selling products, not raising funds. Zeffy is purpose-built for nonprofits with donor management, peer-to-peer campaigns, and event tools that work together seamlessly - all at zero cost.
Unlike WooCommerce's limited hosting-dependent support or Wix's tiered phone support, Zeffy provides unlimited email support and live chat to all nonprofits. You get dedicated help without paying premium plan fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice