WooCommerce and Squarespace help you build online stores, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Squarespace
💰
WooCommerce and Squarespace charge monthly fees plus 2.9% transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
WooCommerce and Squarespace require plugins and workarounds for donations and raffles. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform.
🚀
WooCommerce and Squarespace need technical setup, hosting, and maintenance. Zeffy gets you fundraising in minutes with no IT skills required.
Zeffy is purpose-built for nonprofits, not retail sales. While WooCommerce and Squarespace focus on selling products with complex setups and monthly fees, Zeffy offers donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns designed specifically for your mission. You get nonprofit tools without ecommerce complexity.
Absolutely. WooCommerce requires hosting, plugin management, and technical expertise that most nonprofits lack. Zeffy provides everything you need in one simple platform - no coding, hosting bills, or plugin fees. Just create your campaigns and start raising funds for your cause.
Unlike WooCommerce and Squarespace, Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees. While WooCommerce requires costly plugins and hosting fees, and Squarespace charges monthly subscriptions plus transaction fees, Zeffy offers all fundraising tools for free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
WooCommerce costs add up quickly with hosting ($10-50/month), plugins ($200+/year), and payment fees (2.9% + 30¢). Squarespace charges $18-40/month plus transaction fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and avoid all platform fees, saving thousands annually that can go directly to your mission.
Yes. While WooCommerce requires technical expertise, hosting management, and plugin configuration, Zeffy provides donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management in one simple platform. No coding, hosting, or maintenance needed - just focus on your cause while we handle the technology.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
