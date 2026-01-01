WooCommerce and Square Online help you sell merchandise and accept donations online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Square Online
💸
WooCommerce and Square Online charge 2.9% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle tickets and auction bids go directly to your mission.
🧰
WooCommerce and Square Online require plugins, workarounds, and technical setup for basic nonprofit needs. Zeffy includes auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising built in.
🚀
WooCommerce and Square Online need hosting, plugins, and complex configurations before you can accept your first donation. Zeffy gets you fundraising in minutes.
WooCommerce requires expensive plugins, hosting fees, and technical setup that drains your budget. Zeffy gives you everything built-in with zero fees, so 100% of donations reach your cause without the complexity.
Square Online charges transaction fees and lacks donation tools, forcing you to use workarounds. Zeffy offers purpose-built donation forms with zero fees and donor management designed specifically for nonprofits.
Yes, plus more. While ecommerce platforms charge fees and need plugins for basic nonprofit features, Zeffy includes donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising with zero fees and no technical headaches.
WooCommerce and Square Online charge transaction fees because they're built for profit-driven businesses. Zeffy operates differently - donors have the option to leave a voluntary contribution that covers our costs, so 100% of your actual donations reach your mission.
Ecommerce platforms like WooCommerce and Square Online require plugins, workarounds, and technical setup for basic nonprofit needs. Zeffy includes everything nonprofits need built-in - donations, events, raffles, and donor management - with zero fees and no technical headaches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
