WooCommerce and Shift4Shop help you build online stores, but both charge transaction fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Shift 4 Shop
🎟️
WooCommerce and Shift4Shop take 2.9% + 30¢ of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🛠️
WooCommerce and Shift4Shop require plugins, custom development, and retail setups for donations and events. Zeffy gives you purpose-built fundraising tools that work right away.
🚀
WooCommerce and Shift4Shop need hosting setup, plugin purchases, and technical configuration. Zeffy gets your donation page live in minutes with zero setup costs.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not businesses. While WooCommerce and Shift4Shop charge hosting fees, plugin costs, and 2.9% payment processing fees, Zeffy offers completely free fundraising tools with zero platform fees.
WooCommerce and Shift4Shop charge monthly hosting fees plus 2.9% on every donation. On $10,000 raised, that's $290 in fees alone. Zeffy keeps 100% of your donations, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes, and better. Zeffy offers auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and donor management built for nonprofits. WooCommerce and Shift4Shop require expensive plugins and custom development for these features.
Zeffy is purpose-built for nonprofits, not retail businesses. While WooCommerce and Shift4Shop require hosting fees, expensive plugins, and 2.9% payment processing on every donation, Zeffy provides all fundraising tools completely free with zero platform fees.
WooCommerce and Shift4Shop charge monthly hosting plus 2.9% on every transaction. For a nonprofit raising $20,000 annually, that's $580+ in fees. Zeffy keeps 100% of donations, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice