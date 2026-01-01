WooCommerce and Printful help you sell merchandise online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online store capabilities — all with zero fees so every dollar from merchandise sales stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Printful
WooCommerce takes 2.9% + 30¢ per transaction, while Printful adds product and shipping costs. Zeffy charges zero fees, so your merchandise sales and donations go directly to your mission.
WooCommerce and Printful require expensive plugins and complex integrations for donations, raffles, and events. Zeffy includes all fundraising tools in one platform designed for nonprofits.
WooCommerce and Printful offer generic eCommerce support through help docs and email. Zeffy provides dedicated nonprofit expertise with real humans who understand your fundraising challenges.
Unlike WooCommerce's 2.9% transaction fees plus hosting and plugin costs, Zeffy operates on voluntary contributions from donors. This means 100% of donations, ticket sales, and merchandise revenue goes directly to your mission.
General eCommerce platforms like WooCommerce require expensive plugins for basic nonprofit needs like donations and events. Zeffy includes everything nonprofits need in one platform without transaction fees or technical complexity.
WooCommerce requires expensive plugins, hosting fees, and 2.9% transaction costs that eat into your donations. Zeffy gives you donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising with zero fees, so 100% of every dollar goes to your cause.
Printful only handles print-on-demand products and requires separate platforms for payments and donor management. Zeffy combines merchandise sales with donation tools, event ticketing, and supporter management in one platform with no transaction fees.
Yes. While eCommerce platforms charge fees and require technical setup, Zeffy is built specifically for nonprofits. You get donation forms, event management, online stores, and supporter tracking without transaction fees or complex integrations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
