WooCommerce and Print Your Cause help you sell merchandise online, but they charge transaction fees and monthly costs that cut into your fundraising. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Print Your Cause
💯
WooCommerce and Print Your Cause take platform fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧩
WooCommerce and Print Your Cause require multiple plugins and separate tools for donations, events, and donor management. Zeffy includes everything nonprofits need.
⚡
WooCommerce and Print Your Cause need technical setup, hosting, and ongoing maintenance. Zeffy works immediately with nonprofit-specific templates and features.
WooCommerce requires hosting fees, plugin costs, and payment processing fees that eat into your donations. Zeffy gives you everything you need for free - donations, events, raffles, and online stores - with no monthly fees or transaction costs.
Print Your Cause takes 5% of every sale plus card processing fees. Zeffy's online store is completely free with no platform fees. You keep 100% of your merchandise revenue, and donors can add voluntary contributions to support your cause.
Yes. While eCommerce platforms require multiple paid plugins for donations, events, and raffles, Zeffy includes everything nonprofits need in one free platform. No technical setup, hosting costs, or hidden fees - just simple fundraising tools that work.
Unlike WooCommerce's hosting costs and Print Your Cause's 5% platform fees, Zeffy operates on voluntary contributions from donors. This means your nonprofit keeps 100% of every donation, sale, and ticket purchase without monthly fees or transaction costs.
WooCommerce requires separate plugins for donations, events, and raffles, each adding costs and complexity. Zeffy includes everything nonprofits need in one free platform - no technical setup, plugin management, or integration headaches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice