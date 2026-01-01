WooCommerce and Ecwid help you build online stores, but they charge transaction fees that cut into your merchandise sales and donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online store capabilities — all with zero fees so every dollar from your supporters stays with your mission.
Woo Commerce VS Ecwid
Conçu pour les organisations à but non lucratif, pas pour les boutiques en ligne
WooCommerce takes 2.9% + 30¢ per transaction while Ecwid charges monthly fees plus card processing. Zeffy charges zero fees, keeping 100% of donations for your mission.
WooCommerce and Ecwid focus on product sales and inventory management. Zeffy offers donor stewardship tools, automated thank-you emails, and giving history tracking.
WooCommerce requires hosting fees, plugin costs, and payment processing fees that eat into your donations. Zeffy gives you everything you need for free - donations, events, raffles, and online stores - with no monthly fees or transaction costs.
Ecwid charges monthly subscription fees plus transaction fees on every sale. Zeffy offers a complete fundraising platform at zero cost, letting you keep 100% of what you raise while providing tools built specifically for nonprofits.
Yes, and more. While WooCommerce and Ecwid focus on ecommerce with costly add-ons for nonprofit features, Zeffy includes donations, peer-to-peer fundraising, event ticketing, raffles, and online stores - all free and purpose-built for nonprofits.
Unlike ecommerce platforms that profit from transaction fees, Zeffy operates on voluntary contributions from donors. This lets us offer everything free - no hosting costs, plugin fees, or payment processing charges that cut into your fundraising.
Yes. Instead of paying for separate ecommerce and donation platforms, Zeffy combines online stores, donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one free platform built specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
