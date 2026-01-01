WooCommerce and Bonfire help nonprofits sell merchandise online, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage events — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Bonfire
💯
WooCommerce charges hosting fees plus payment processing costs, while Bonfire takes 8% of every sale. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
WooCommerce requires multiple plugins for donations, events, and raffles, while Bonfire only handles merchandise. Zeffy includes everything nonprofits need without extra costs or technical setup.
🚀
WooCommerce demands technical expertise and plugin management, while Bonfire limits you to t-shirt campaigns. Zeffy works right out of the box with nonprofit-specific features ready to use.
eCommerce platforms like WooCommerce charge hosting fees, plugin costs, and payment processing fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything for free with zero platform fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Bonfire takes 8% from every merchandise sale and only handles custom apparel. Zeffy lets you sell any merchandise with zero fees, plus you get donations, events, and peer-to-peer fundraising all in one nonprofit-focused platform.
WooCommerce requires hosting fees, plugin costs, and payment processing fees that eat into your donations. Zeffy offers everything you need for free with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause.
Bonfire charges 8% on every sale and only handles custom apparel. Zeffy lets you sell any merchandise with zero fees, plus you get donations, events, and raffles all in one platform.
Yes. While eCommerce platforms focus on selling products, Zeffy is built for nonprofits. You get stores, donations, events, raffles, and peer-to-peer fundraising without the technical complexity or fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
