WooCommerce and BigCommerce help you build online stores, but they charge transaction fees and monthly costs that add up quickly. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar from your online fundraising stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Woo Commerce VS Big Commerce
💯
WooCommerce and BigCommerce charge 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly hosting fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
WooCommerce and BigCommerce are built for selling products online. Zeffy includes donation pages, peer-to-peer campaigns, raffles, and auctions designed specifically for nonprofit fundraising.
⚡
WooCommerce and BigCommerce require technical setup, plugin management, and ongoing maintenance. Zeffy works right out of the box with no coding or hosting required.
WooCommerce requires expensive plugins, hosting fees, and technical setup to handle donations. Zeffy gives you everything built-in with zero fees, so 100% of donations reach your cause without the complexity.
BigCommerce charges monthly fees plus transaction costs for basic ecommerce. Zeffy offers free online stores, event ticketing, and donation tools designed specifically for nonprofits with no monthly or transaction fees.
Unlike general ecommerce platforms, Zeffy includes nonprofit-specific tools like peer-to-peer fundraising, donor management, and raffle sales. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform.
WooCommerce and BigCommerce charge monthly hosting fees, plugin costs, and transaction fees that eat into your budget. Zeffy gives you everything free - online stores, donations, events, and raffles - so every dollar goes to your mission.
Ecommerce platforms cost hundreds monthly in hosting, plugins, and card fees. Zeffy provides all fundraising tools at zero cost, with donors having the option to leave voluntary contributions to keep our platform running.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
