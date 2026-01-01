iDonate

Simple Online Donation Forms One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing Secure Payment Processing

Pricing
Wonderful.org: £0 per gift. Donors cover card fees.
iDonate: N/A - No pricing information available

Processing fees
Wonderful.org: N/A - No pricing information available
iDonate: 5.59% + $0.30 per transaction for bank cards; higher or different fees for Amex, ACH, and other methods

Platform fees
Wonderful.org: £0 covered by corporate sponsors
iDonate: N/A - 4% platform fee per transaction (included in processing)

Monthly fees
Wonderful.org: £0
iDonate: $99/month - Starting price for Build Plan; higher-priced Optimize Plan and other packages available

Value for money
Wonderful.org: N/A
iDonate: 3.9

Features

Donations
Wonderful.org: Full donation processing with customizable forms, recurring gifts, and donor management features
iDonate: iDonate provides online donation forms with recurring giving options, donor management tools, and basic customization features for nonprofits.

Ticketing
Wonderful.org: Not available - Wonderful.org focuses on donations and doesn't offer event ticketing capabilities
iDonate: iDonate doesn't offer event ticketing functionality. You'd need separate ticketing software to sell and manage event tickets.

Peer-to-Peer Fundraising
Wonderful.org: Basic peer-to-peer fundraising tools with campaign creation and social sharing options
iDonate: iDonate offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create personal campaigns and raise money on behalf of your organization.

Auctions
Wonderful.org: Not available - Wonderful.org focuses on donation processing and doesn't offer auction management tools
iDonate: iDonate doesn't offer auction functionality. iDonate doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and payments.

Raffles
Wonderful.org: Not available - Wonderful.org doesn't include raffle or lottery management features
iDonate: iDonate doesn't provide raffle-specific features. iDonate doesn't provide raffle-specific features. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.

Online store
Wonderful.org: Not available - Wonderful.org specializes in donations rather than e-commerce functionality
iDonate: iDonate doesn't include e-commerce functionality. iDonate doesn't include e-commerce functionality. You'd need separate store software to sell merchandise or products online.

Memberships
Wonderful.org: Wonderful.org doesn't offer built-in membership management tools. Wonderful.org doesn't offer built-in membership management tools. You'd need to integrate with third-party platforms or manage memberships manually through spreadsheets. You'd need to integrate with third-party platforms or manage memberships manually through spreadsheets.
iDonate: iDonate offers basic recurring donation setup but lacks dedicated membership management tools for tracking member benefits, renewal dates, or member-specific communications.

Donor Management/CRM
Wonderful.org: Basic donor tracking with limited customization options. Basic donor tracking with limited customization options. Missing advanced features like donor segmentation, giving history analysis, and automated follow-up workflows.
iDonate: Provides donor tracking and basic reporting features, but CRM functionality is limited compared to dedicated nonprofit management platforms. Provides donor tracking and basic reporting features, but CRM functionality is limited compared to dedicated nonprofit management platforms. Export options available for data portability.

Emails & Newsletter
Wonderful.org: No built-in email marketing or newsletter capabilities. You'll need to export donor data and use separate email platforms, creating extra work and potential data gaps.
iDonate: Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. Limited email capabilities focused mainly on donation receipts and basic thank-you messages. No built-in newsletter creation or comprehensive donor communication tools.

Payment Processing
Wonderful.org: Processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission and programs.
iDonate: Processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. Processes donations but charges 2.9% + $0.30 per transaction. These fees add up quickly and reduce the funds available for your mission and programs.

Payment methods
Wonderful.org: Credit cards only for UK charities
iDonate: Cards, digital wallets, and bank transfers

Credit Card Payments
Wonderful.org: Supported - Processes donations through major credit and debit cards for UK charities
iDonate: Yes - Accepts all major credit cards with processing fees

Apple Pay & Google Pay
Wonderful.org: Not specified - Digital wallet payment options not clearly mentioned on their platform
iDonate: Yes - Digital wallet payments supported

ACH / Bank Transfers
Wonderful.org: Not supported - Wonderful.org focuses on UK charity fundraising with card payments only
iDonate: Yes - Bank transfers available for recurring donations

Tap to Pay App
Wonderful.org: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available for in-person fundraising
iDonate: No - Mobile tap-to-pay functionality not available

Customer Support
Wonderful.org: N/A
iDonate: 3.9/5

Unlimited Support
Wonderful.org: Wonderful.org provides standard support during business hours with response time varying by plan Wonderful.org provides standard support during business hours with response time varying by plan
iDonate: iDonate provides limited support hours with response times varying by support tier

Phone Support / Office Hours
Wonderful.org: Wonderful.org offers phone support during standard business hours for premium plan users Wonderful.org offers phone support during standard business hours for premium plan users
iDonate: iDonate offers phone support during standard business hours for premium account holders

Webinars
Wonderful.org: Wonderful.org offers occasional training sessions and educational webinars for nonprofit users Wonderful.org offers occasional training sessions and educational webinars for nonprofit users
iDonate: iDonate provides occasional training webinars and product update sessions for users

Help Center
Wonderful.org: Wonderful.org maintains a help center with articles and guides for platform setup and usage Wonderful.org maintains a help center with articles and guides for platform setup and usage
iDonate: iDonate maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for their platform

Email
Wonderful.org: Wonderful.org provides email support through their contact form and help documentation system Wonderful.org provides email support through their contact form and help documentation system
iDonate: iDonate offers email support during business hours for technical issues and account questions

Nonprofit-Focused Support Team
Wonderful.org: Built for nonprofits with phone support during business hours, but response times vary Built for nonprofits with phone support during business hours, but response times vary by plan tier
iDonate: Limited support hours with phone access restricted to premium accounts and tiered response times