Wix and WordPress help you build websites, but they charge fees for donation processing and lack built-in fundraising tools. Zeffy gives you website building plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix VS WordPress
💸
Wix and WordPress charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
📊
Wix and WordPress require separate CRM plugins and donor tools. Zeffy includes donor management, automated receipts, and giving analytics from day one.
🚀
Wix and WordPress need plugins, technical setup, and ongoing maintenance. Zeffy works immediately with donation forms, event tickets, and raffles ready to go.
Website builders focus on creating sites, not raising funds. Zeffy gives you everything you need to collect donations, sell tickets, and manage supporters without any fees eating into your budget.
WordPress requires monthly hosting fees plus payment processing costs on every donation. Zeffy is completely free with no monthly charges or transaction fees, so 100% of donations reach your cause.
Wix requires multiple paid plugins for donations, events, and donor management. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor tools in one free platform built for nonprofits.
Website builders offer limited support tied to paid plans. Zeffy provides dedicated nonprofit support with real humans who understand your fundraising challenges, not just website technical issues.
WordPress requires you to piece together plugins for donations, events, and donor management, each with separate fees. Zeffy gives you everything in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
