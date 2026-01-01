Wix and Squarespace help you build websites, but they charge monthly fees and transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you donation pages, event ticketing, donor management, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix VS Squarespace
Wix and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising campaign goes to your mission.
Wix and Squarespace are eCommerce platforms that require third-party apps for basic nonprofit needs. Zeffy includes donation forms, event ticketing, and donor management built in.
Wix and Squarespace offer generic business support with limited hours. Zeffy provides unlimited email support from a team that understands donor stewardship and fundraising challenges.
Wix and Squarespace are website builders designed for businesses selling products, not nonprofits raising funds. They charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on donations, events, and memberships.
Both platforms lack essential nonprofit tools like peer-to-peer campaigns, auction management, and donor relationship tracking. You'd need multiple third-party apps, creating complexity and extra costs. Zeffy includes all these features in one platform at no cost.
Wix and Squarespace charge monthly subscription fees plus 2.9-3% transaction fees on every donation. A nonprofit raising $10,000 annually pays $300+ in fees alone. Zeffy charges nothing, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Wix and Squarespace offer basic contact management designed for business customers, not donors. They lack giving history tracking, donor segmentation, and relationship tools nonprofits need. Zeffy provides complete donor management with automated receipts and engagement tracking at zero cost.
eCommerce platforms like Wix and Squarespace treat donations like product sales, charging monthly fees plus transaction costs. They lack essential nonprofit features like peer-to-peer campaigns and auction tools. Zeffy eliminates all fees and includes purpose-built fundraising tools.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
