Wix and Square Online help you build websites and collect payments, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix VS Square Online
Wix and Square Online charge 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
Wix and Square Online are built for selling products online. Zeffy offers purpose-built tools for donor stewardship, recurring giving, and fundraising campaigns that actually work for nonprofits.
Wix limits phone support to premium plans, and Square Online restricts access by subscription tier. Zeffy provides unlimited email support and live help center access for all users at no cost.
Wix and Square Online charge monthly subscription fees plus 2.9% + 30¢ on every donation. Zeffy is completely free with no monthly costs or transaction fees. Donors can leave voluntary contributions, but 100% of your fundraising reaches your mission.
Wix and Square Online are built for selling products, not fundraising. Zeffy includes donor CRM, auction management, peer-to-peer campaigns, and raffle tools designed specifically for nonprofits - all at zero cost.
Wix charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees, while Zeffy is completely free. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of your donations reach your cause.
Square Online charges fees on every ticket sold and lacks event management tools. Zeffy offers free ticketing, auction management, and raffle features built specifically for nonprofits.
Unlike Wix and Square Online which focus on selling products, Zeffy includes donor CRM, giving history tracking, and relationship management tools designed for nonprofit fundraising needs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
