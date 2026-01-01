Wix and Shift4Shop help you build online stores, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and a complete donor management system — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix VS Shift 4 Shop
🎟️
Wix and Shift4Shop take 2.9% + 30¢ of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission instead of paying platform costs.
📇
Wix and Shift4Shop offer basic contact lists built for retail customers. Zeffy tracks donation history, sends automated thank-you emails, and helps you follow up with supporters who care about your cause.
💸
Wix and Shift4Shop charge monthly subscription fees plus transaction costs. Zeffy gives you everything you need to run raffles, collect donations, and manage supporters with no monthly bills or hidden charges.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While Wix and Shift4Shop charge monthly fees plus transaction costs on every donation, Zeffy is completely free. You get nonprofit-specific tools like donor management, automated tax receipts, and peer-to-peer fundraising without paying platform fees or transaction charges.
Wix charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly subscription fees. Shift4Shop has similar transaction costs plus monthly platform fees. Zeffy charges zero platform fees and zero transaction fees. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
These platforms lack essential nonprofit features. They don't offer auction tools, raffle management, or peer-to-peer fundraising. Their donor management is basic contact lists, not true CRM with donation tracking. Zeffy provides all these nonprofit essentials in one platform designed for your mission.
Zeffy offers unlimited support at no cost, while Wix limits phone support to premium subscribers and Shift4Shop only provides business-hours assistance. Our team understands nonprofit challenges and helps with fundraising strategy, not just technical issues.
Wix and Shift4Shop are built for selling products, not raising funds. They lack auction tools, peer-to-peer campaigns, and donor management. Plus, their monthly fees and transaction costs eat into your donations before they reach your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice