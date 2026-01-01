Wix and BigCommerce help you build online stores, but they charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and merchandise sales — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wix VS Big Commerce
Wix and BigCommerce charge monthly fees plus 2.9% per transaction. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
Wix and BigCommerce are built for retail stores. Zeffy offers donor management, peer-to-peer campaigns, and auction tools designed for nonprofits.
Wix and BigCommerce offer general business support. Zeffy's team understands donor stewardship, fundraising campaigns, and nonprofit operations.
Wix and BigCommerce charge monthly fees ($20-50) plus 2.9% on every donation. For $10,000 raised annually, you'd pay $290+ in fees. Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution.
eCommerce platforms like Wix and BigCommerce are built for selling products, not raising funds. They lack auction tools, donor management, and peer-to-peer fundraising. Zeffy includes everything nonprofits need in one free platform.
Wix and BigCommerce are built for selling products, not raising funds. They charge monthly fees plus 2.9% transaction costs on every donation. Zeffy is purpose-built for nonprofits with zero fees on donations, events, and memberships.
Neither platform offers auction tools, raffle management, or donor CRM features nonprofits need. You'd pay for multiple third-party apps on top of their monthly fees. Zeffy includes everything in one free platform.
Organizations using Wix or BigCommerce pay $20-50 monthly plus 2.9% per transaction. On $10,000 in donations, that's $290+ in fees annually. Zeffy charges nothing, letting you keep 100% of what supporters give.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
