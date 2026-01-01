WildApricot and WooCommerce both help you sell merchandise and accept donations online, but they charge transaction fees and monthly costs that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Woo Commerce
🏆
WildApricot and WooCommerce take fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🧩
WildApricot and WooCommerce require plugins, custom development, or workarounds for basic nonprofit needs. Zeffy includes donation forms, peer-to-peer campaigns, and donor management from day one.
🤝
WildApricot limits support by plan tier, and WooCommerce offers mainly ticket-based help. Zeffy provides unlimited email support and live training sessions for every user.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general businesses. Unlike WildApricot's monthly fees plus 20% surcharges or WooCommerce's hosting and plugin costs, Zeffy is completely free. You get donation forms, event ticketing, and peer-to-peer fundraising without any transaction fees.
WildApricot charges monthly fees that increase with your member count, plus 20% surcharges on payments. WooCommerce requires hosting, plugins, and transaction fees that add up quickly. Zeffy charges zero fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution.
Yes, and better. While WildApricot lacks peer-to-peer fundraising and WooCommerce needs expensive plugins for basic nonprofit features, Zeffy includes donation forms, event ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns - all designed specifically for nonprofits.
Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users at no cost. WildApricot limits support by plan tier and business hours, while WooCommerce relies mainly on community forums. You get real help when you need it, not when you can afford it.
eCommerce platforms like WildApricot and WooCommerce are built for businesses selling products, not nonprofits raising funds. Zeffy includes donation forms, peer-to-peer campaigns, and event tools designed specifically for your mission - all with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
