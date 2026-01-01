WildApricot and Wix help you build websites and sell merchandise online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, online stores, and website tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation and sale.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Wix
💰
WildApricot and Wix charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle proceeds and auction bids go directly to your mission.
🧰
WildApricot lacks auction and raffle tools, while Wix requires third-party apps for basic nonprofit functions. Zeffy includes everything you need for fundraising campaigns in one platform.
📞
WildApricot limits support by plan tier, and Wix only offers phone support for premium users. Zeffy provides unlimited email and phone support to every nonprofit, no matter your budget.
Unlike eCommerce platforms built for retail businesses, Zeffy is designed specifically for nonprofits. You get 100% free fundraising tools with zero platform fees, while WildApricot charges monthly fees plus transaction costs and Wix requires paid plans with additional app fees.
Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction charges. WildApricot starts at $60/month plus payment processing fees, while Wix requires paid plans plus card fees per donation. Your donors can leave voluntary contributions to support Zeffy's mission.
Yes, Zeffy offers donations, event ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and memberships - all free. WildApricot lacks auction and peer-to-peer tools, while Wix requires multiple paid apps to achieve similar nonprofit functionality.
Zeffy is built specifically for nonprofit fundraising, not retail sales. You get dedicated tools for donations, events, and campaigns with zero fees. WildApricot and Wix are eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs for basic fundraising features.
eCommerce platforms like WildApricot and Wix lack nonprofit-specific features like peer-to-peer campaigns and auction tools. They also charge monthly fees plus transaction costs that reduce your fundraising impact. Zeffy offers all nonprofit tools for free.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
