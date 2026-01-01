WildApricot and Squarespace both help nonprofits build websites and collect donations, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to manage donors, sell event tickets, and accept donations — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Squarespace
WildApricot and Squarespace charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
WildApricot focuses on membership management while Squarespace builds retail stores. Zeffy offers dedicated auction, raffle, and peer-to-peer tools designed for nonprofits.
WildApricot limits support by subscription tier and Squarespace offers no phone support. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get dedicated fundraising tools, donor management, and event ticketing without paying subscription fees or losing donation dollars to processing costs.
WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges on payments, while Squarespace adds card fees to monthly subscriptions. Zeffy eliminates all these costs entirely. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but there are no mandatory fees eating into your fundraising revenue.
Most eCommerce platforms lack nonprofit essentials. WildApricot focuses on membership management but offers limited donor tracking. Squarespace requires third-party tools for donations and has no peer-to-peer capabilities. Zeffy provides complete nonprofit functionality including donor CRM, peer-to-peer campaigns, and auction tools in one platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat without charging extra fees. WildApricot limits support by subscription tier, while Squarespace offers no phone support. You get dedicated nonprofit expertise and faster response times without paying monthly fees for basic help.
eCommerce platforms like WildApricot and Squarespace are built for businesses selling products, not raising funds. They lack essential nonprofit tools like donor management, peer-to-peer campaigns, and auction features. Zeffy gives you everything nonprofits need in one free platform designed specifically for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
