WildApricot and Square Online help you sell merchandise and accept payments online, but both charge processing fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage events — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Square Online
💸
Zeffy eliminates all platform fees, so every dollar raised goes directly to your mission instead of covering software costs
🧩
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and donation forms in one platform built specifically for nonprofits
☎️
Zeffy provides unlimited email and phone support to help your small team succeed without technical headaches
Zeffy is built specifically for nonprofit fundraising, not general eCommerce. While WildApricot and Square Online force you to adapt business tools for donations, Zeffy provides purpose-built donation forms, automated donor receipts, and fundraising analytics. Plus, you keep 100% of donations with zero platform fees.
eCommerce platforms like WildApricot and Square Online treat donations like product sales, lacking donor management and fundraising features nonprofits need. They charge monthly fees plus transaction costs, reducing funds for your mission. Zeffy eliminates these barriers with zero fees and nonprofit-specific tools.
Unlike eCommerce platforms built for businesses, Zeffy is designed specifically for nonprofits. You get dedicated donation forms, peer-to-peer fundraising, auction tools, and raffle management - all with zero platform fees. WildApricot and Square Online charge monthly fees plus transaction costs, eating into your mission funds.
Zeffy is completely free - no monthly fees, no transaction charges, no hidden costs. WildApricot charges monthly subscription fees plus 20% surcharges on payments. Square Online adds card processing fees on top of monthly costs. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Yes. Zeffy offers built-in auction management, raffle tools, and event ticketing designed for nonprofits. WildApricot and Square Online lack these fundraising features, forcing you to use multiple platforms or manual workarounds. Zeffy gives you everything in one place, purpose-built for nonprofit success.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice