WildApricot and Springly both offer membership management and donation tools, but they charge monthly fees plus transaction costs that add up quickly. Zeffy gives you everything you need to manage members, accept donations, and run events — all with zero fees so you keep 100% of every dollar raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Springly
WildApricot charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees starting at $48. Springly lacks payment processing entirely. Zeffy charges zero fees, so your auction or raffle actually raises money for your mission.
WildApricot and Springly offer basic product sales that require workarounds for fundraising. Zeffy provides purpose-built donation forms, auction tools, and raffle management designed for nonprofits.
WildApricot limits support by subscription tier and Springly restricts help to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help you succeed, not just troubleshoot.
Unlike eCommerce platforms that charge 2.9% + fees on every transaction, Zeffy is completely free for nonprofits. You keep 100% of donations while getting purpose-built fundraising tools instead of generic store features.
Zeffy offers zero-fee donation processing with built-in fundraising features like peer-to-peer campaigns and auction tools. Springly focuses on eCommerce sales with limited donation capabilities and monthly fees starting at $45.
Yes, Zeffy provides auctions, raffles, ticketing, and donation management at zero cost. WildApricot charges monthly fees plus transaction costs and lacks dedicated auction and peer-to-peer fundraising tools.
Zeffy offers zero-fee online stores built specifically for nonprofits, not generic eCommerce. Unlike platforms charging 2.9% + fees, you keep 100% of merchandise sales while accessing fundraising tools like auctions and peer-to-peer campaigns.
Zeffy eliminates monthly fees entirely while providing comprehensive fundraising capabilities. Membership platforms like WildApricot and Springly charge $45-48/month plus transaction fees, eating into your budget before you even start fundraising.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
