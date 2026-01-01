WildApricot focuses on membership management while Shift4Shop builds online stores, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management with zero fees — so every dollar from your online fundraising stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Shift 4 Shop
WildApricot and Shift4Shop charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
WildApricot and Shift4Shop lack auction, raffle, and peer-to-peer tools. Zeffy includes everything nonprofits need to run successful campaigns.
WildApricot and Shift4Shop limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization at no cost.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not retail businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and membership tools designed for your mission.
WildApricot charges monthly fees plus 2.9% + $0.30 per transaction, while Shift4Shop has monthly costs plus card processing fees. Zeffy charges zero fees on all transactions. Donors can leave a voluntary contribution, but 100% of donations go directly to your organization.
These platforms lack key nonprofit features like peer-to-peer fundraising, auction tools, and comprehensive donor management. They're designed for selling products, not building relationships with supporters. Zeffy offers all nonprofit essentials in one free platform.
These platforms charge monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. WildApricot adds 2.9% + $0.30 per transaction, while Shift4Shop has similar card processing fees. Zeffy charges zero fees and includes all nonprofit tools like peer-to-peer fundraising and auction management that these eCommerce platforms lack.
Monthly subscription costs strain nonprofit budgets before you even start fundraising. WildApricot and Shift4Shop require ongoing payments regardless of your fundraising success. Zeffy eliminates this burden with zero monthly fees, letting you focus your resources on your mission instead of platform costs.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
