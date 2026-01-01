WildApricot focuses on membership management with some store features, while Printful specializes in print-on-demand merchandise — but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and online store capabilities with zero fees, so every dollar from merchandise sales and donations stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Printful
💰
WildApricot charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. Printful adds product and shipping costs to every sale. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧩
WildApricot lacks auction and raffle tools. Printful requires separate platforms for donations, events, and ticketing. Zeffy includes raffles, auctions, donations, and events in one nonprofit-focused platform.
🎧
WildApricot limits support by plan tier. Printful offers business-hour support for retail customers. Zeffy provides unlimited email support from a team that understands nonprofit fundraising challenges.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and membership management without paying a cent.
WildApricot charges monthly subscription fees plus 2.9% + $0.30 per transaction on top of payment processor fees. Zeffy eliminates all these costs entirely. Your donors have the option to leave a voluntary contribution, but there are never any mandatory fees for your organization.
Yes. Printful focuses on merchandise fulfillment and requires separate tools for donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides all these fundraising tools in one platform, designed specifically for nonprofit needs, with zero fees on every transaction.
eCommerce platforms like WildApricot charge monthly fees plus transaction costs, making them expensive for nonprofits. Zeffy offers complete fundraising tools with zero fees. You get donations, events, and membership management without any charges.
Printful focuses on merchandise fulfillment but lacks donation forms, event ticketing, and peer-to-peer campaigns. Zeffy provides all these fundraising essentials in one platform, designed specifically for nonprofits, with no fees on any transaction.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
