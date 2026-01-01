WildApricot and Print Your Cause help you sell merchandise online, but they charge platform fees and transaction costs that reduce your fundraising revenue. Zeffy gives you a complete online store plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar from merchandise sales stays with your mission.
Wild Apricot VS Print Your Cause
WildApricot charges monthly fees plus transaction costs, and Print Your Cause takes 5% of every sale. Zeffy charges zero fees, so your t-shirt sales and branded merchandise actually raise money for your mission.
WildApricot focuses on memberships but lacks auction tools, while Print Your Cause only handles merchandise. Zeffy combines online stores, raffles, auctions, and donations in one platform built for nonprofits.
WildApricot limits support by plan tier, and Print Your Cause offers basic business-hours help. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, not just troubleshoot technical issues.
Unlike eCommerce platforms that charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy offers 100% free fundraising tools. You keep every dollar raised while getting dedicated nonprofit features like donation forms, event ticketing, and donor management built specifically for your mission.
WildApricot charges $48+ monthly plus 2.9% transaction fees, while Print your cause takes 5% of every sale. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, Zeffy offers donation forms, event ticketing, online stores, raffles, and peer-to-peer campaigns all in one platform. Unlike general eCommerce tools, we're built specifically for nonprofits with features like donor management and automated tax receipts.
Zeffy provides unlimited email support and live chat for all users at no cost. WildApricot limits support by plan tier and charges monthly fees, while Print your cause offers basic support only during business hours. You get dedicated nonprofit expertise without paying extra.
While merchandise platforms like Print your cause take 5% of every sale, Zeffy offers free online stores plus donation forms, event ticketing, and donor management. You can sell products and accept donations in one platform without losing money to transaction fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
