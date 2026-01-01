WildApricot and Ecwid help you sell merchandise online, but both charge transaction fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you everything you need to sell products, accept donations, and manage supporters — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Ecwid
💯
WildApricot and Ecwid charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy charges zero fees, so your raffle or online store actually raises money for your mission.
🛠️
WildApricot and Ecwid require workarounds for auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. Zeffy provides complete fundraising tools designed specifically for nonprofits.
💬
WildApricot and Ecwid limit support by plan level with business-hour restrictions. Zeffy offers unlimited email support and live chat to help your fundraising succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not general businesses. While eCommerce platforms charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy is completely free with no hidden charges. You get dedicated fundraising tools, donor management, and event ticketing without paying for features you don't need.
WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges on payments, while Ecwid adds card fees to monthly costs. Zeffy eliminates all these expenses entirely. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but there are never any required fees cutting into your fundraising.
Zeffy goes beyond basic online stores. We offer auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and comprehensive donor management that WildApricot and Ecwid either lack or charge extra for. Plus, you get dedicated nonprofit features like volunteer management and membership tools designed for your mission.
Zeffy provides unlimited email support and comprehensive help resources to all users at no cost. WildApricot and Ecwid limit support based on your plan level, with phone support only for premium users. You get the same quality assistance whether you're just starting or running major campaigns.
eCommerce platforms like WildApricot and Ecwid are built for businesses selling products, not nonprofits raising funds. They charge monthly fees plus transaction costs and lack essential fundraising tools like auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management. Zeffy gives you everything you need without any fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice