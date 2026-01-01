WildApricot and Bonfire help you sell merchandise and manage online stores, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Wild Apricot VS Bonfire
WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges, and Bonfire takes 8% of every sale. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or merchandise campaign actually raises money for your mission.
WildApricot lacks auction and raffle tools, while Bonfire can't handle donations or ticketing. Zeffy gives you everything in one place so you can focus on donor stewardship, not platform management.
WildApricot limits support by subscription tier, and Bonfire offers no phone support. Zeffy provides unlimited email support and live chat to help you succeed, regardless of your plan.
Zeffy charges zero fees on all fundraising activities. WildApricot charges monthly subscriptions plus 2.9% transaction fees, while Bonfire takes 8% of every merchandise sale. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions, but your organization never pays platform fees.
Yes, Zeffy provides a complete nonprofit toolkit beyond basic online stores. You get donation forms, event ticketing, membership management, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising - all integrated in one platform designed specifically for nonprofit success.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
