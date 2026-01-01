WildApricot focuses on membership management while BigCommerce handles general e-commerce, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, merchandise sales, and donor management with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Wild Apricot VS Big Commerce
💯
WildApricot and BigCommerce take monthly fees plus payment markups. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation campaign keeps every dollar for your mission.
🛠️
WildApricot lacks auction features and BigCommerce requires workarounds for donations. Zeffy includes raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management in one platform.
☎️
WildApricot limits support by plan tier and BigCommerce restricts phone support to Enterprise customers. Zeffy provides unlimited email and phone support to every organization.
Unlike eCommerce platforms built for retail businesses, Zeffy is designed specifically for nonprofits. You get zero platform fees on donations, events, and memberships - keeping 100% of what you raise. WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges, while BigCommerce adds monthly costs and card fees that eat into your mission funding.
Most eCommerce platforms lack essential nonprofit features. BigCommerce has no built-in donation tools or peer-to-peer fundraising, requiring costly third-party apps. WildApricot offers basic donations but no auction or raffle capabilities. Zeffy includes all these fundraising tools at zero cost, designed specifically for nonprofit success.
While WildApricot and BigCommerce limit support based on expensive plan tiers, Zeffy provides unlimited support to all nonprofits at no cost. Our team understands nonprofit challenges and offers personalized help via email, live chat, and phone - not just generic eCommerce guidance.
Zeffy charges zero platform fees, so you keep 100% of donations, event tickets, and membership fees. WildApricot charges monthly fees plus 20% surcharges on payments, while BigCommerce adds monthly costs and card fees that reduce your mission funding with every transaction.
Most eCommerce platforms lack essential nonprofit tools. BigCommerce has no donation features, auctions, or peer-to-peer fundraising without costly third-party apps. WildApricot offers basic donations but no auction or raffle capabilities. Zeffy includes all these fundraising tools at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice