Whova et Zoho Backstage vous aident à gérer des événements, mais ils facturent des frais qui réduisent votre budget de collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour les événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Whova VS Zoho Backstage
💯
Whova and Zoho Backstage charge 3% plus fees on every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your gala or community event actually raises money for your mission.
🎯
Whova and Zoho Backstage focus on corporate networking events. Zeffy includes auctions, raffles, and donation processing built for nonprofit fundraising needs.
🤝
Whova and Zoho Backstage offer limited support tiers. Zeffy provides unlimited phone and email support to help you succeed, not just troubleshoot technical issues.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not corporate events. You get zero platform fees on donations, ticketing, and memberships, plus built-in donor management and tax receipts. Event platforms charge 3%+ fees and lack fundraising tools.
Zeffy charges zero platform fees - donors can leave a voluntary contribution. Event platforms like Whova charge 3% + $0.99 per ticket plus card fees, while Zoho Backstage adds monthly fees on top of processing costs.
No. Event platforms focus on attendee networking and registration, not fundraising. Zeffy offers auctions, peer-to-peer campaigns, donation processing, and ongoing donor relationships - all in one platform designed for nonprofits.
Zeffy offers zero platform fees on event tickets, donations, and memberships - all in one nonprofit-focused platform. Event management platforms charge 3%+ fees per ticket plus monthly costs, and lack fundraising tools like auctions and donor management.
Event platforms focus on corporate networking, not nonprofit needs. Zeffy combines ticketing with donation processing, tax receipts, peer-to-peer campaigns, and ongoing donor relationships - everything your organization needs without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
