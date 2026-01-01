Whova VS Zoho Backstage

Zoho Backstage

Pricing

3% + $0.99 per ticket, plus card fees

Monthly fee + card fees per ticket

Processing fees

3.0% + $0.99

per paid ticket (using Stripe payout; no fees for free tickets)

N/A

No processing fees charged by Zoho Backstage; payment gateway fees may apply from third-party providers

Platform fees

N/A

Custom quote required based on event size and service options selected

0%

commission on ticket sales (paid plans only)

Monthly fees

N/A

Custom quote required - pricing available upon request

$0

No monthly fee

Value for money

4.6

4.1

Features

4.6/5

Smooth event networking, but limited fundraising tools beyond registration

4.0/5

Solid ticketing platform that requires extra integrations for nonprofit needs

Donations

No donation processing - Whova is built for corporate events, not nonprofit fundraising needs

No built-in donation processing. You'd need to integrate third-party payment processors and manage donor data separately from your events.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic event registration - Whova handles attendee registration but charges processing fees and lacks nonprofit pricing</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Strong event ticketing with registration management, but charges processing fees and lacks nonprofit-specific pricing or tax receipt features.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No peer-to-peer fundraising - Whova doesn't support grassroots fundraising campaigns or supporter-led initiatives</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No peer-to-peer fundraising capabilities. Event networking features don't extend to fundraising campaign management or supporter recruitment.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No auction features - Whova focuses on event networking and attendee engagement rather than fundraising auctions</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Zoho Backstage doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration to manage bidding events.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No raffle management - Whova focuses on event logistics rather than fundraising activities like raffles</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No dedicated raffle functionality. You'd need workarounds using registration forms and manual winner selection processes.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No merchandise sales - Whova lacks ecommerce tools for selling nonprofit branded items or products</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic merchandise sales through event pages, but lacks nonprofit-specific features like tax receipts and donor management integration.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Whova focuses on event attendee networking and engagement rather than ongoing membership management for nonprofits</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Zoho Backstage focuses on event attendee management rather than ongoing membership programs. Limited tools for recurring member engagement.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No donor management capabilities - Whova tracks event attendees, not long-term donor relationships and giving history</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Event attendee data doesn't easily convert to donor relationships. Lacks nonprofit-specific features like donation tracking and stewardship tools.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Event-focused messaging and announcements - not designed for ongoing donor communication or fundraising campaigns</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Email capabilities are event-focused rather than ongoing donor communication. Limited templates and segmentation for nonprofit needs.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic event registration payments only - no donation processing, recurring giving, or nonprofit-specific payment features</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Basic event registration payments only - no donation processing, recurring giving, or nonprofit-specific payment features</p> </div> </div> </div> </div></div></div>

Payment methods

Limited to basic credit card payments for events only

Basic payments through third-party integrations only

Credit Card Payments

Limited - Only for event ticket sales and donations through their registration system

Limited - Basic payment collection through third-party integrations only

Apple Pay & Google Pay

Not specified - Payment options not detailed on their nonprofit event registration page

Not supported - No mobile wallet payment options available

ACH / Bank Transfers

Not supported - Whova focuses on event management, not payment processing

Not supported - Zoho Backstage focuses on event management, not payment processing

Tap to Pay App

Not supported - Whova is web-based event management software, not a payment app

Not supported - No mobile payment app or tap-to-pay functionality

Customer Support

4.6/5

4.0/5

Unlimited Support

Whova offers limited support based on plan tier

Zoho Backstage offers tiered support based on plan level, not unlimited across all plans

Phone Support / Office Hours Whova provides phone support during standard business hours

Zoho Backstage provides phone support during standard business hours for paid plans

Webinars Whova offers regular training webinars and educational sessions for users

Zoho Backstage offers training webinars and educational sessions for event organizers

Help Center Whova maintains a comprehensive help center with guides and FAQs

Zoho Backstage maintains a comprehensive help center with guides and documentation

Email

Whova provides live chat support during business hours

Zoho Backstage provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team Support built for event organizers, not nonprofits. Access varies by plan tier with limited help on lower plans.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Support designed for business events, not mission-driven teams. Phone help restricted to paid plans only.</p></div></div></div></div></div></div>