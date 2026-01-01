Whova et Zkipster vous aident à gérer des événements, mais ils facturent des frais qui grèvent votre budget de collecte de fonds. Zeffy vous propose une billetterie pour les événements, des formulaires de dons et une gestion des donateurs, le tout sans frais, de sorte que chaque dollar collecté reste affecté à votre mission.
Whova VS Zkipster
Whova charges 3% + $0.99 per ticket, and Zkipster costs $475/month. Zeffy charges zero fees, so your gala or fundraising event actually raises money for your mission.
Whova and Zkipster focus on corporate events, not fundraising. Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, donations, and donor management built for nonprofits.
Whova and Zkipster limit support to business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help, plus free training and onboarding.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not corporate events. You get donation processing, peer-to-peer fundraising, auctions, and raffles with zero platform fees. Event platforms charge 3%+ fees and lack fundraising tools your nonprofit actually needs.
Event platforms like Whova charge 3% + $0.99 per ticket plus card fees, while Zkipster costs $475/month plus overage fees. With Zeffy's zero-fee model, a $10,000 fundraising event saves you $300+ in platform fees alone.
Yes. While event platforms only manage attendees, Zeffy handles your entire fundraising operation. Run ticketed events, collect donations, manage donors, send newsletters, and process memberships all in one platform with zero fees.
Event platforms like Whova and Zkipster focus on corporate events, not nonprofit fundraising. Zeffy combines event ticketing with donations, auctions, and peer-to-peer campaigns in one zero-fee platform built for your mission.
Traditional event platforms charge 3%+ fees and lack fundraising tools. They handle guest lists but can't process donations or manage ongoing supporter relationships. Nonprofits need integrated fundraising, not just event logistics.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
